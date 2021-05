Rückenschmerzen und psychische Erkrankungen sorgten im letzten Jahr für steigende Fehltage

Laut aktuellen Analysen verschiedener Krankenkassen habe sich das Krankheitsgeschehen in der Arbeitswelt während der Corona-Pandemie massiv verändert.

Seit Monaten kämpfen Fitness- und Gesundheitsanlagen um die vollständige Wiedereröffnung. Die Folgen, die durch körperliche Inaktivität und mangelndes Training verursacht werden können, scheinen sich nun in den Auswertungen der Krankenkassen niederzuschlagen.

Homeoffice und die Diagnose “Rückenschmerzen”

Coronabedingt arbeiteten 2020 viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von zu Hause aus. Die Ausstattung wie im Büro ist dort jedoch häufig nicht vorzufinden, da wundert es nicht, dass die Diagnose “Rückenschmerzen” im vergangenen Jahr für so viele Fehltage verantwortlich war wie seit Jahren nicht mehr (DAK, 2021).

Dazu kommt das fehlende Training im Verein oder Fitnessstudio – dieser Bewegungsmangel begünstigt wiederum das Auftreten von Rückenschmerzen und weiteren Muskel-Gelenk-Beschwerden.

Einen neuen Höchstwert erreichten auch die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen (DAK, 2021). Viele Menschen fühlen sich durch Kurzarbeit, Homeoffice und das Einschränken sämtlicher sozialer Kontakte sozial isoliert und psychisch belastet (Barmer, 2021).

Regelmäßiges Training und soziale Kontakte spielen für das Wohlbefinden und die Gesundheit eine große Rolle

Einer Kräftigung der verschiedenen Muskelgruppen sollte ebenso Aufmerksamkeit geschenkt werden, wie dem Beweglichkeitstraining, dem bewussten Abschalten und Entspannen und dem regelmäßigen Kontakt mit Freunden und Bekannten. Im Lehrgang “Kursleiter/in Gesundheit” der BSA-Akademie stehen genau diese Themen im Vordergrund.

