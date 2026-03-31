Rückenschmerzen vermeiden

Tipps für einen gesunden Rücken

Vor allem wer viel sitzt, strapaziert seinen Rücken. Um den Rücken stark zu halten, sollte dieser regelmäßig trainiert und die Muskulatur gedehnt sein. Aktiv sein heißt die Devise um Rückenschmerzen zu vermeiden. Neben ausreichend Bewegung sorgt Wärme für eine gute Durchblutung. Ob draußen bei der Gartenarbeit oder drinnen am Schreibtisch: Rückenwärmer mit Angora sind jetzt unsere besten Begleiter. Denn die Hohlfasern des Angorahaares speichern die Wärme direkt am Körper.

Viel sitzen kann wehtun

Beim Sitzen ist das Gewebe auf der Körpervorderseite kurz, die Muskulatur auf der Körperrückseite lang und angespannt. Wer ohne Ausgleich zu viel sitzt, riskiert eine verkürzte Muskulatur im Hüftbeuger. Diese führt zu hohen muskulär-faszialen Spannungen im Rücken – Rückenschmerzen entstehen.

Schmerzhafte Verspannungen lösen

Egal ob Joggen, Walken, Wandern oder Yoga: Bewegung ist ein ganz einfaches Mittel gegen Verspannungen im Rücken. Ideal sind neben rückenfreundlichen Sportarten gezielte Rückenübungen, die die verspannte und verkürzte Muskulatur dehnen, lockern und kräftigen. So wird die Durchblutung und damit Regeneration des Muskelgewebes gefördert.

Rückenschule – einfache Tipps für einen gesunden Rücken

Wer im Sitzen arbeitet, sollte öfters aufstehen und kleine Bewegungspausen einlegen. Anschließend auf dem Schreibtischstuhl aktiv aufrecht sitzen und das Becken leicht nach vorne kippen. So befindet sich die Wirbelsäule in ihrer natürlichen Doppel-S-Krümmung und ist kaum belastet. Um den Rücken zu entlasten, beim Anheben schwerer Gegenstände die Kraft der Beine nutzen und den Rücken gerade halten. Lasten möglichst nah am Körper tragen.

Wärme hilft gegen akute Rückenschmerzen

Bei akuten Rückenproblemen kann Wärme die Schmerzen lindern. Rückenwärmer mit Angora (gesehen bei www.medima.de) fördern die Durchblutung und und lockern die Muskulatur. Denn die natürlichen Hohlfasern des Angorahaares speichern die Wärme direkt am Körper.

Rückenfreundlich schlafen

Selbst im Schlaf ist der Rücken oft belastet. Je nachdem, wie wir liegen, sind unsere Muskeln und Faszien auch nachts angespannt: Sich gemütlich einzukuscheln und die Knie Richtung Bauch zu ziehen, ist „Gift“ für die Rückenmuskulatur. Rückenfreundlich schlafen bedeutet, die vordere Muskulatur zu dehnen. Dafür so oft wie möglich mit ausgestreckten Beinen auf dem Rücken liegen. Muskulatur und Faszien der Körpervorderseite können sich erholen, die entspannte Nacht sorgt anschließend für einen schmerzfrei-schönen Tag.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Thermounterwäsche aus Naturgarnen mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Inzwischen in dritter Generation geführt, will das Familienunternehmen Gutes bewahren und Neues wagen.

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