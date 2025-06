Rückschau: Controlware auf dem Europäischen Polizeikongress 2025 in Berlin

Dietzenbach, 03. Juni 2025 – Controlware informierte auf dem Europäischen Polizeikongress 2025 in Berlin über die Realisierung sicherer und leistungsfähiger IT-Infrastrukturen, die passgenau auf die Anforderungen von Sicherheitsbehörden zugeschnitten sind. Auf einer der größten internationalen Fachkonferenzen für innere Sicherheit in Europa, die am 20. und 21. Mai 2025 stattfand, tauschten sich rund 2.300 Führungskräfte europäischer Polizeibehörden über aktuelle Sicherheitsthemen und technologische Innovationen aus.

Die innere Sicherheit in Europa ist in Zeiten multipler geopolitischer Krisen und komplexer Bedrohungslagen ein gefährdetes Gut. Bei der Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen sind die Polizeikräfte von heute auf leistungsstarke und intelligente IT-Infrastrukturen und IT-Systeme angewiesen, die höchsten Anforderungen an IT-Security und Resilienz genügen müssen. Die Controlware Business Unit „Public Sector“ informierte am Messestand über souveräne IT-Infrastrukturen und über den Einsatz innovativer KI-gestützter Lösungen für die innere Sicherheit.

„Digitale Technologien eröffnen zahlreiche Ansatzpunkte, um die Strafverfolgung zu optimieren und die innere Sicherheit zu stärken. Controlware unterstützt Polizeibehörden mit maßgeschneiderten Services beim Erschließen dieser Potenziale – etwa durch hochsichere Kommunikationslösungen oder moderne, hochperformante Netzwerkkonzepte“, erklärt Sandra Saidowski, Business Development Manager für den Public Sector bei Controlware. „Das große Interesse der Kongressteilnehmer an den praxisnahen Use-Cases, die wir an unserem Messestand präsentiert haben, ist ein Beleg dafür, wie sehr die Arbeit der Sicherheitsbehörden heute von digitalen Technologien geprägt ist.“

Am Messestand demonstrierten die Experten von Controlware unter anderem an zwei konkreten Praxisbeispielen, wie relevant IT-Lösungen für die moderne Polizeiarbeit sind:

KI-gestützte Auswertung von Drohnendaten: Der Einsatz von Drohnen gehört zunehmend zum Alltag der Polizei, etwa bei der Begleitung von Großveranstaltungen. Um die umfangreichen Drohnendaten zu den KI-gestützten Analyse-Tools zu transportieren, bedarf es performanter, hochsicherer und skalierbarer Infrastrukturen, die eine End-to-End-verschlüsselte und Compliance-konforme Datenverarbeitung ermöglichen.

Souveräne Multi-Cloud-Architekturen: Controlware unterstützt Behörden bei der individuellen Entwicklung sicherer Multi-Cloud-Architekturen, um die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern und Hyperscalern zu reduzieren: Der IT-Dienstleister und Managed Service Provider begleitet Sicherheitsbehörden dabei in allen Phasen der Transformation ihrer Infrastrukturen – von der Beratung über das Risikomanagement bis zur Strategieentwicklung und Implementierung.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

