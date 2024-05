Rückschau: Sieben Stopps und 370 Besucher bei der STARFACE Roadshow Plus im März und April 2024

Im März und April informierte der Karlsruher UCC-Hersteller seine Channelpartner über seine neuen Lösungen / Events in Wien, Luzern, Essen, Hamburg, München, Bayreuth und Karlsruhe / Begleitendes Support-Team löste vor Ort offene Support-Fälle

Karlsruhe, 14. Mai 2024. STARFACE blickt auf eine erfolgreiche DACH-Roadshow zurück: Über 370 UCC-Experten aus der DACH-Region besuchten im März und April eines der sieben Events, um sich über die STARFACE Lösungen für den Digital Workplace zu informieren. Mit dabei waren die Technologiepartner snom, estos, Gigaset, Securepoint, o-byte, Fluxpunkt und Telecom Behnke, die im Rahmen der Veranstaltungen ebenfalls ihre technologischen Neuheiten präsentierten.

Begleitet wurde das STARFACE Team wie im Vorjahr von Experten aus dem STARFACE Customer Care Center, die flankierend zum Vortragsprogramm kompakte Support-Workshops anboten. Besucher konnten dort nicht nur spannende Einblicke in Themen wie den STARFACE Support-Log, die Möglichkeiten von Asterisk oder die STARFACE Cloud-Infrastruktur erhalten, sondern mit den Support-Verantwortlichen auch über eigene Support-Cases sprechen – und diese im Idealfall gleich vor Ort lösen.

„Die DACH-Roadshow ist neben unserem Partnerkongress seit vielen Jahren der zweite große Fixpunkt in unserem Event-Kalender – und für uns eine unglaublich wertvolle Gelegenheit, um unsere Community in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu besuchen“, erklärt Yardena Hemmann, Head of Marketing bei STARFACE. „Unser Anspruch ist es dabei, allen Besuchern, die uns ihre Zeit schenken, maximalen Mehrwert zu bieten. Mit der Kombination aus umfassendem Hersteller-Knowhow, vielen Technologie-Partnern und unbürokratischem Vor-Ort-Support ist uns das in diesem Jahr wirklich gut gelungen – es freut uns riesig, dass die Partner so zahlreich und so engagiert dabei waren.“

Zu den Highlights der Events gehörten die Vorträge renommierter Gastreferenten: Für die Veranstaltungen in Hamburg, Bayreuth und Karlsruhe konnte STARFACE den Vertriebs-Coach Jürgen Dagutat gewinnen; beim Termin in Hamburg trat zusätzlich auch der LinkedIn-Experte Mark Schulze aufs Podium. Die beiden Vertriebs- und Marketing-Profis berieten die Teilnehmer rund um die erfolgreiche Selbstpräsentation – und halfen ihnen so, die Weichen für ein erfolgreiches Business zu stellen.

Mehr über STARFACE und die STARFACE Lösungen erfahren interessierte Leser online unter www.starface.com.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der SF Technologies Gruppe, zu der auch die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München, gehören.

