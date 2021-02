Rückzugsort für die Sinne: “The Rainforest” – Das Banyan Tree Spa Krabi in Thailands neuestem Luxus-Resort

Krabis erstes Hydrotherapie-Spa überzeugt mit innovativen Behandlungen ganz im Zeichen von Wasser und Natur

Krabi / München, 1. Februar 2021 – Sanctuary for the Senses. Wer nach einem Rückzugort für die Sinne an einem der wohl schönsten Strände Südostasiens sucht, wird im kürzlich neu eröffneten Banyan Tree Krabi, dem ersten Luxus-Resort an Thailands Westküste, fündig. Die Region Krabi mit ihren dichten Mangrovenwäldern, imposanten Kalksteinformationen, Bilderbuchsandstränden und kleinen vorgelagerten Inseln zählt zu den noch weitgehend unberührten Regionen des Landes. Am malerischen Tubkaek Beach gelegen, schmiegt sich das Banyan Tree Krabi mit seinen 72 Zimmern und Suiten an einen grünen Hang mit spektakulärer Aussicht auf die Andamanensee und die ins Meer ragenden Kalksteinklippen. Herzstück des Resorts ist das tropische Banyan Tree Spa, welches alte asiatische Wellbeing-Traditionen mit den Erkenntnissen der Hydrotherapie vereint.

Banyan Tree – Pionier im Bereich Wellbeing

Die Banyan Tree Gruppe ist weltweit als führende Wellbeing-Marke bekannt und wurde dafür schon mehrfach ausgezeichnet. Auch im Banyan Tree Krabi ist der Wellnessfaktor allgegenwärtig. “The Rainforest”, Krabis erstes Hydrotherapie-Spa umgeben von tropischen Gärten sorgt mit der heilenden Wirkung des Wassers für sanfte Entspannung. Der Blick durch große Glasfronten auf die umliegende Natur hilft beim Seele baumeln lassen. Banyan Tree”s eigene Spa-Produktlinie vereint natürliche, hochwertige Zutaten und 20 Jahre Erfahrung im Wellbeing-Bereich aus der 2001 in Phuket gegründeten Banyan Tree Spa Academy, welche Therapeuten für alle Banyan Tree und Angsana Hotels weltweit ausbildet. Als Pionier des tropischen Garten-Spa-Konzepts sind die Banyan Tree Spas eine Oase für körperliche und geistige Erneuerung. Mit ihrem “High-Touch-Low-Tech”-Ansatz, der die menschliche Berührung in den Vordergrund rückt, gepaart mit der Verwendung von natürlichen Kräutern, Essenzen und Aromen, sind die exotischen Behandlungen von asiatischen Traditionen inspiriert, die über viele Generationen weitergegeben wurden.

Im Zeichen von Wasser und Natur

Wasser und Natur sind die zentralen Designelemente im Banyan Tree Krabi und ziehen sich auch im Spa konsequent durch das Gesamtkonzept. Entwickelt und konzipiert von Banyan Tree Spa, ist “The Rainforest” ein ganzheitliches Hydrothermal-Erlebnis, das das Beste der europäischen Spa- und Hydro-Therapie mit der Essenz der asiatischen Wellness-Philosophie kombiniert. Mit neun verschiedenen Hydrothermal-Therapie-Erfahrungen, von denen jede darauf abzielt, verschiedene Teile des Körpers durch die fünf Sinne zu beruhigen und zu revitalisieren, ermöglicht das Banyan Tree Spa ein wahrhaft ganzheitliches und verjüngendes Wellness-Erlebnis.

Wohlbefinden mit Lichttherapie

Neben Wasser und Natur ist auch Licht ein zentrales Element im Spa. Jeder der acht Behandlungsräume wird mit einer anderen Farbe beleuchtet, wobei jeder Ton und jede Nuance so gewählt wird, dass die persönliche Vitalität jedes Gastes individuell ausgeglichen wird. Das Banyan Tree Spa Team unterstützt bei der “Colour-Calm Choice”, der Auswahl der richtigen Farbe. Ziel ist es ein Gleichgewicht der Energien zu erreichen, welches sich als Kreativität, Motivation, Glück oder einfach zur Entspannung von Körper und Seele, zur Befreiung des Geistes von Ängsten oder zum Genießen einer guten Nachtruhe manifestiert.

Von Rain-Walk bis Ocean Treat

Hinter der The Rainforest Indulgence verbirgt sich das Signature Erlebnis Nummer Eins des Banyan Tree Spa Kabi. Hier begibt man sich auf eine Reise entlang verschiedener Hydrothermal-Stationen durch einen nachempfunden Regenwald: Begonnen wird mit dem Rain Walk unter einer wohltuenden warmen Regendusche, danach folgen Dampfbad, Sauna, eine Abkühlung mit frischem Eis, diverse Vitality und Jet Pools mit verschiedenen Temperaturen und Massagefunktionen und zum Schluss ein aufgewärmtes Bett – die ideale Vorbereitung auf eine der nachfolgenden Spa Behandlungen wie Sense of Place – Ocean Treat. Dieses Signature Treatment wurde speziell für das Banyan Tree Krabi entwickelt und bezieht typische lokale Elemente mit ein. Einem Dampfbad folgt ein duftendes Perlen- und Kokosnuss-Peeling, welches den Körper in einen Zustand tiefer Entspannung versetzt. Den Abschluss bildet eine Lavamuschel-Massage mit sanfter Wärmebehandlung zur Lockerung von Muskelverspannungen.

Über Banyan Tree Hotels & Resorts

Banyan Tree Hotels & Resorts ist einer der international führenden Anbieter von Premium-Resorts, Hotels und Spas, der vier preisgekrönte Marken unter sich vereint. Die Banyan Tree Resorts bieten an den eindrucksvollsten Orten weltweit Entspannung für Körper, Geist und Seele. Mit unvergesslichen, authentischen Erfahrungen lassen sie die Romantik des Reisens aufleben. Die Marke Angsana steht für Abenteuer in Kombination mit lokalem Chic und einer lebendigen, ausgelassenen Atmosphäre. Für Familien, Freunde und Paare, die eine stylische und moderne Unterkunft suchen, ist Cassia die richtige Wahl. Die modernen Full-Service-Hotels der Marke Dhawa vereinen Design, Komfort und Technologie zu einem einzigartigen Erlebnis. Dank einer Fülle an Möglichkeiten erwartet jeden Gast ein individueller Aufenthalt.

Die Banyan Tree Gruppe besitzt oder betreibt insgesamt mehr als 47 Hotels und Resorts, 64 Spas, 75 Shops sowie drei Golfplätze in 24 Ländern. www.banyantree.com

