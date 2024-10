Rügen: Eine Insel der Kreativen und der Kunst

Unter dem Motto „Die Magie Rügens: Eine Quelle der Inspiration“ findet das Nachtma(h)len 2024 im Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich auf seinen Spuren am Kreidefelsen Sassnitz im Grundtvighaus am 31. Oktober 2024 statt.

Die Magie Rügens: Eine Quelle der Inspiration

Seit Jahrhunderten ist die Insel Rügen mehr als nur ein geografischer Ort. Sie ist eine Muse, eine Zuflucht und ein Ort der kreativen Schöpfung. Mit ihrer atemberaubenden Natur, den endlosen Stränden, mystischen Wäldern und dramatischen Klippen hat Rügen Künstler, Dichter und Denker aus der ganzen Welt angezogen. Ihre einzigartigen Landschaften und die melancholische Schönheit haben es geschafft, Generationen von Kreativen zu inspirieren und eine reiche künstlerische Tradition zu begründen.

Am 31. Oktober 2024 lädt das Grundtvighaus Sassnitz um 18.00 Uhr zu einem außergewöhnlichen Abend ein: dem Nachtma(h)l-en. Unter der kreativen Leitung von Editha Janson tauchen die Teilnehmenden in die Welt der Kunst ein, während sie vom ersten Strich bis zum fertigen Werk begleitet werden. Doch es wartet noch mehr: Das Team von Onda Handwerk & Esskultur aus Putbus sorgt für eine kulinarische Verführung der Sinne. In harmonischer Verbindung zu den künstlerischen Momenten verwöhnen sie mit handwerklich zubereiteten, saisonalen Köstlichkeiten – von fermentierten Spezialitäten bis zu ihrem berühmten Hofbrot. Onda, bekannt für seine Leidenschaft für regionale Produkte und traditionelle Kochmethoden, schafft eine Atmosphäre, in der Kunst und Kulinarik miteinander verschmelzen. Dieser Abend verspricht ein inspirierender Rückzug zu sein, bei dem Kreativität und Genuss auf magische Weise zusammenkommen. Ein Erlebnis für alle Sinne!

Caspar David Friedrich: Der Romantiker der Küste

Kein Künstler ist so eng mit Rügen verbunden wie Caspar David Friedrich. Seine berühmten Gemälde, insbesondere „Kreidefelsen auf Rügen“, haben nicht nur die romantische Ära geprägt, sondern auch die Wahrnehmung der Insel in der Welt der Kunst dauerhaft beeinflusst. Friedrichs tiefe Verbindung zur Landschaft Rügens ist in seinen Werken deutlich zu spüren, die die natürliche Schönheit der Insel mit einer subtilen spirituellen Symbolik verbinden. Seine Reisen über die Insel, oft alleine und zu Fuß, sind legendär. Sie führten ihn von den stillen Wäldern bis zu den hohen Kreidefelsen, und seine Skizzen und Gemälde wurden zu Ikonen der romantischen Landschaftsmalerei.

Heute können Kunstliebhaber Friedrichs Wanderungen nachverfolgen. Mit modernen Mitteln wie Handy-Apps sind seine Routen digital rekonstruiert worden, sodass Besucher die Möglichkeit haben, dieselben Pfade zu gehen, die Friedrich einst beschritt, und die Inspirationspunkte zu erleben, die seine Kunst prägten.

Magie des Rugens – Grundtvighaus Sassnitz

Die Vielfalt der Künstler: Mehr als nur eine Leinwand

Doch Friedrich war nicht der Einzige, den die Magie Rügens anzog. Künstler wie Jakob Philipp Hackert, Karl Friedrich Schinkel und Carl Gustav Carus folgten seinem Beispiel und fanden auf der Insel ihre künstlerische Muse. In der Romantik war Rügen ein Treffpunkt für die Avantgarde der Kunst. Jeder Künstler, der die Insel besuchte, brachte seine eigene Perspektive und Technik mit, und zusammen trugen sie zur reichen und vielfältigen künstlerischen Tradition Rügens bei.

Besonders interessant ist die Rolle der Frauen in der Kunstszene Rügens. Anfangs oft despektierlich als „Malweiber“ bezeichnet, begannen sie im 19. Jahrhundert, sich einen Namen zu machen und die künstlerische Landschaft der Insel entscheidend zu beeinflussen. Diese Frauen brachten frische Perspektiven und eine neue Sensibilität in die Kunstwelt, die heute als wesentlicher Bestandteil der Kunstgeschichte Rügens anerkannt wird.

Die Malerreisen: Eine kreative Pilgerfahrt

Die Idee der Malerreisen wurde im 19. Jahrhundert populär, als Künstler aus allen Teilen Europas Rügen besuchten, um die Inspiration der unberührten Natur und der malerischen Landschaften zu suchen. Diese Reisen waren mehr als nur Ausflüge; sie waren eine Art kreative Pilgerfahrt, auf der die Künstler in der Ruhe und Schönheit der Natur ihre eigene innere Welt erkunden konnten.

Diese Tradition wird heute weitergeführt. Rügen bietet eine Vielzahl von Workshops und Kunstveranstaltungen, die es Besuchern ermöglichen, selbst kreativ aktiv zu werden. Ob beim Malen der ikonischen Kreidefelsen oder beim Festhalten der subtilen Farbverläufe eines Sonnenuntergangs über der Ostsee – Rügen inspiriert Künstler jeden Alters und jeder Fähigkeitsstufe.

Kunst zum Mitnehmen: Souvenirblätter und Kunstpostkarten

Ein oft übersehenes Kapitel der Rügener Kunstgeschichte sind die Souvenirblätter und Kunstpostkarten, die im 19. und 20. Jahrhundert populär wurden. Diese Werke, die oft als kleine Kunstwerke angesehen werden, boten den Besuchern eine Möglichkeit, ein Stück der künstlerischen Atmosphäre Rügens mit nach Hause zu nehmen. Hartmut Gill hat in seinen Studien ausführlich gezeigt, wie diese scheinbar einfachen Objekte die künstlerische Wahrnehmung der Insel geprägt und verbreitet haben.

Ein modernes Künstlerparadies: Die Fortführung der Tradition

Heute zieht Rügen weiterhin Künstler aus aller Welt an. Die Insel hat sich zu einem Zentrum für Kunst und Handwerk entwickelt, mit zahlreichen Galerien, Ateliers und Kunsthandwerksmärkten. Die kreative Energie, die Rügen durch die Jahrhunderte geprägt hat, ist nach wie vor spürbar und bietet Künstlern eine inspirierende Umgebung, um neue Ideen zu entwickeln und innovative Werke zu schaffen.

Für kreative Reisende, die nach Erholung und Inspiration suchen, bietet Rügen eine perfekte Mischung aus natürlicher Schönheit und künstlerischem Erbe. Die Möglichkeit, in die Fußstapfen großer Künstler zu treten und gleichzeitig seine eigene kreative Reise zu beginnen, macht Rügen zu einem einzigartigen Reiseziel.

Nachtma(h)l-en auf Rügen – Eintauchen mit Blick auf das Meer und die Kreidefelsen: Ein Ort der unendlichen Möglichkeiten

Im Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich wird das Konzept des „Nachtma(h)len“ zu einem unvergesslichen Erlebnis auf Rügen, das Kunstliebhaber und Neulinge gleichermaßen in seinen Bann zieht. Diese außergewöhnliche Veranstaltung lädt Teilnehmer ein, sich auf eine kreative Reise zu begeben, bei der die natürliche Schönheit der Insel zur Muse wird. Der Abend beginnt mit der Spannung des Unbekannten: Niemand weiß, welches Motiv gemalt wird oder welche kulinarischen Köstlichkeiten vom Team Onda Handwerk & Esskultur auf sie warten. Diese Überraschungselemente regen die Kreativität an und fordern die Vorstellungskraft der Teilnehmer heraus.

Der Zauber des „Nachtma(h)lens“ liegt in seiner einzigartigen Verbindung von Kunst und Kulinarik. Unter der Leitung von Editha Janson und Jutta Schulte, den kreativen Köpfen hinter diesem innovativen Konzept, wird die Veranstaltung zu einem lebendigen Gemeinschaftserlebnis. Die Teilnehmer lassen sich von der malerischen Kulisse der Rügener Kreidefelsen und des glitzernden Meeres inspirieren, während sie sich mit Pinsel und Farbe ausdrücken. Es entsteht ein kreativer Austausch, der Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenbringt und neue Freundschaften knüpfen lässt.

Während die Sonne langsam am Horizont verschwindet, verwandelt sich die Gruppe von Einzelkünstlern in ein Kollektiv, das zusammen gemeinschaftlich eigene Kunstwerke schafft. Diese kollektive Schöpfung wird nicht nur auf Leinwand festgehalten, sondern auch auf Gruppenfotos verewigt, die die Freude und Kreativität des Abends widerspiegeln. „Nachtma(h)len“ ist mehr als nur eine Kunstaktion; es ist eine Performance, die Empathie und Wertschätzung unter den Teilnehmern fördert und Rügen als lebendigen Ort der Kunst und Kreativität feiert. So bleibt die Insel ein Symbol für die unendlichen Möglichkeiten der künstlerischen Entfaltung, die Generationen inspiriert und auch in Zukunft die Künstler von heute und morgen anzieht.

Autorin: Jutta Schulte, Gründerin und Entwicklung des Projektes Nachtma(h)l-en

Möchtest du deine kreative Seite entdecken und einen Abend voller Kunst, Genuss und inspirierender Gespräche erleben? Dann melde dich jetzt für das Nachtma(h)len an! Dieses einzigartige Event bietet dir die Möglichkeit, unter der Anleitung einer freischaffenden Künstlerin dein eigenes Kunstwerk zu gestalten – und das ganz ohne Vorkenntnisse. In entspannter Atmosphäre erfährst du erst am Abend das Motiv, das du Schritt für Schritt gemeinsam mit anderen umsetzt. Neben künstlerischen Impulsen genießt du kulinarische Köstlichkeiten und kannst dein fertiges Gemälde stolz mit nach Hause nehmen. Lass dich inspirieren und werde Teil dieses besonderen Abends! Weitere Informationen zur Anmeldung hier: https://www.schausitzen.de

