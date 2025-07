Runder Rekord

Harry-Potter-Finale erreicht Amazon-Rekordbewertung

Bei den Kundenbewertungen auf Amazon ist am 28. Juli eine runde Rekordmarke gebrochen worden: Das Buch „Harry Potter and the Deathly Hallows“ erhielt die 100.000ste Kundenbewertung – bei einer Durchschnittsbewertung von 4,9 Sternen. Das ist auf der deutschen Amazon-Plattform einmalig: Produkte mit 4,9 Sternen gibt es viele, jedoch hat keines auch nur annähernd so viele Bewertungen.

Rechenexkurs: Eine Mittelwertformel vorausgesetzt (als Vereinfachung von Amazons Priorisierungs-Algorithmen), müssten für 4,9 Sterne immer von jeweils 20 Kunden mindestens 17 die Bestnote 5 vergeben – sonst wäre dieser Wert nicht erreichbar. Und je mehr Bewertungen insgesamt, desto schwerer ist das Ergebnis beeinflussbar (etwa durch Anbieter, die ihre Fans oder bezahlte Rezensenten aktivieren). Daher gelten Produkte mit 4,9 Sternen und Tausenden Bewertungen als außerordentlich beliebt.

5,0 Sterne wiederum sind aus rechnerischen Gründen noch viel schwerer zu erreichen. Sehr selten nur gelingt das Produkten mit über 100 Bewertungen – aber fast niemals über einen Zeitraum von Jahren.

Die englischsprachige Ausgabe des siebten Harry-Potter-Buchs hat somit einen Popularitäts-Rekord geschafft: Sie ist das einzige Produkt auf Amazon.de, das eine 6-stellige Anzahl von Kundenbewertungen und gleichzeitig die Note 4,9 erreicht. Der Amazon-Artikel ist in vielen Ländern verfügbar und umfasst aktuell eine gebundene Version von 2014, Kindle- und Hörbuch-Versionen von 2015 sowie ein Taschenbuch, das es so seit 2018 gibt.

Beobachtet werden die Sternebewertungen von Amazing-Lists.de. Die Seite analysiert das Amazon-Produktangebot in Deutschland und listet unter anderem die teuersten und die bestbewerteten Angebote auf.

Link zu „Harry Potter and the Deathly Hallows“ bei Amazon:

https://www.amazon.de/dp/1408855712

Link zu den bestbewerteten Amazon-Artikeln bei Amazing Lists:

https://amazing-lists.de/beste

Amazing Lists ist eine Shopping-Beratung mit Einkaufslisten, Ratgebern und Produkttipps zu Amazon-Artikeln. Die Seite analysiert dabei das Amazon-Produktangebot und listet unter anderem die teuersten und die bestbewerteten Angebote auf der deutschen Amazon-Plattform auf.

Kontakt

Amazing Lists

Niko Bärsch

Leinerandstr. 21

30880 Laatzen

0163 6563656



https://amazing-lists.de/

Bildquelle: @Amazon