RUNDUM-ERNEUERUNG OBSOLESZENZMANAGEMENT-PORTAL DER VERKEHRSUNTERNEHMEN

Das neue Obsoleszenzmanagement-Portal ist veröffentlicht. Verbesserte Funktionen und gesteigerte Leistungsfähigkeit. AMSYS liefert als zentrale Plattform Europas größtes Obsoleszenzmanagement- und Austauschportal für Bahn- und Infrastrukturbetreiber.

500 Fälle und über 3000 externe Meldungen: Das neue Obsoleszenzmanagement-Portal ist veröffentlicht. Im Fokus steht die Verbesserung der Funktionen und die Steigerung der Leistungsfähigkeit. AMSYS liefert als zentrale Plattform Europas größtes Obsoleszenzmanagement- und Austauschportal für Bahn- und Infrastrukturbetreiber.

Mit einer skalierbaren Infrastruktur und einer höheren Performance ist das Portal auf die Datenmassen der vielen Bahn- und Netzbetreiber sowie nationale und regionale Verkehrsunternehmen, die sich austauschen und sich gegenseitig im Management von akuten Obsoleszenz-Fällen und der Ersatzteilversorgung helfen, gewappnet.

https://www.obsolescence-management.net

Bei Bahn- und Systembetreibern von langfristig genutzten Gütern entstehen Lieferengpässe von benötigten Produktionsmaterialien und Ersatzteilen bei Herstellern und Lieferanten, die Auswirkungen auf die Instandhaltung und Wartung haben und es stapeln sich Obsoleszenz-Fälle. Die Nutzer des Portals erhalten Hilfe und Erfahrungsaustausch, um diese Herausforderungen schneller zu lösen.

Mitglieder erarbeiten immer intensiver gemeinsam auf Fallebene eine oder mehrere Lösungen und auch Hersteller senden ihre digitalen Abkündigungen und Informationen zu Lieferschwierigkeiten in das Portal. Neben neuen von den Nutzern geforderten Features liegt eine vollständig überarbeitete, wesentlich performantere Architektur für das Obsoleszenzmanagement Portal vor.

Termin zur Einführung und Vorstellung der neuen Features kostenfrei online buchbar unter:

https://www.am-sys.com/software/obsoleszenzmanagement-portal/

Schon gewusst? Als Neumitglied haben Sie weiterhin die Möglichkeit das Obsoleszenzmanagement Portal für 2 Monate kostenlos zu nutzen!

Die AMSYS GmbH ( https://www.am-sys.com) mit Sitz in Planegg bei München entwickelt, implementiert und digitalisiert seit 2014 anwendbare Lösungen, Prozesse und Applikationen für perfektes Obsoleszenz-, Abkündigungs-, Konfigurations-, Änderungs-, Risiko- und Life Cycle Management. Highlight ist der Life Cycle Management (LCM) Client, ein individualisierbares Tool, smartPCN, VDMA 24903 und IEC 62402-konform.

AMSYS ist offizieller Businesspartner der COGD (Component Obsolescence Group Deutschland e.V.), “Endorsed Trainer” des IIOM (International Institute of Obsolescence Management), Deutscher Sprecher für Normenüberarbeitung in Zuverlässigkeitsthemen der IEC (Internationale Elektrotechnische Kommission), leitet Arbeitsgruppen beim VDI (Verein Deutscher Ingenieure), Mitverfasser von Einheitsblättern des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau), Partner des Institutes of Process Excellence, Co-Autor des Fachbuchs “Strategies to the Prediction, Mitigation and Management of Product Obsolescence” und zudem Entwickler & Hoster vom größten Austauschportal von Verkehrsbetrieben in Europa ( https://www.obsolescence-management.net).

Firmenkontakt

AMSYS GmbH

Christina Merkl

Röntgenstrasse 5

82152 Planegg-München

+49 (0) 89 9974 080 00

info@am-sys.com

https://www.am-sys.com

Pressekontakt

AMSYS GmbH

Ravsan Gürsözlü

Röntgenstrasse 5

82152 Planegg-München

+49 (0) 89 9974 080 00

info@am-sys.com

https://www.am-sys.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.