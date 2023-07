Rundum sorglos auf den Malediven

Die Malediven sind der ideale Ort, um Luxus, traumhafte Strände und besondere All-Inclusive-Erlebnisse miteinander zu verbinden.

Der All-Inclusive-Urlaub erlebt momentan wieder einen absoluten Boom – jeden Tag eine große kulinarische Auswahl, viele inklusive Freizeit-Angebote, alle Annehmlichkeiten des Resorts – und das alles, ohne sich Gedanken um hohe zusätzliche Kosten machen zu müssen. Auf den Malediven wird sogar noch mehr geboten: Hier gibt es All-Inclusive-Erlebnisse der Extraklasse!

Wer den All-Inclusive-Urlaub auf ein höheres Level bringen möchte, der sollte auf die Malediven reisen – Das W Maldives, JW Marriott Maldives Resort & Spa und The Westin Maldives Miriandhoo Resort, haben ganz besondere Pakete geschnürt, die Luxus und All-Inclusive verbinden. Hier gibt es für jeden Anspruch das perfekte All-Inclusive Paket: für die, die Entspannung suchen und gerne die Ruhe am weißen Sandstrand oder im Spa genießen, für Action-Liebhaber, die am liebsten jeden Tag neue Sportarten und Kurse ausprobieren möchten und auch für den garantiert besten Familienurlaub des Jahres, an den sich nicht nur die Kinder noch lange erinnern werden.

Das W Maldives ist ein pulsierendes Lifestyle Resort auf den Malediven und bietet vor allem Freundesgruppen ein einzigartiges Angebot an Restaurants, Freizeitaktivitäten und erinnerungswürdigen Erlebnissen. In „W Got you Covered“, dem All-Inclusive Paket des Resorts, sind nicht nur die innermaledivischen Transfers zum Flughafen, drei Mahlzeiten am Tag und kostenlose alkoholfreie Getränke an der W MIXBAR enthalten, sondern auch die kostenlose Nutzung von Schnorchelausrüstung und nicht motorisierten Wassersportgeräten. Gäste müssen mindestens drei Nächte buchen, um dieses Paket in Anspruch nehmen zu können.

Vor allem für Familien mit Kindern ist das JW Maldives Resort & Spa ein ideales Ziel: Das Resort beheimatet den Little Griffins Kids Club, einen der größten Kinderclubs der Malediven und bietet den jüngeren Gästen stets Spaß und Abwechslung. So können die kleinen Kinder auf einem über 13 Meter langen Piratenschiff spielen, Teenager können in ihrer eigenen Teen Lounge miteinander Fußball spielen, zocken oder auch im Pool schwimmen. Für die „großen Kinder“ bietet das Wassersportzentrum eine große Auswahl, wie zum Beispiel Jet-Skis, SUP Boards, Kajaks und vieles mehr – alles inklusive!

Wer im JW Marriott Maldives Resort & Spa zehn oder mehr Nächte bucht, bekommt das besondere All-Inclusive Paket „Savor the Endless“ sogar kostenlos. Dazu gehören dann neben täglichem Frühstück, Mittag- und Abendessen in einem von drei Restaurants auch unbegrenzte Getränke, ein Drei-Gänge Menü direkt am Strand und Butler-Service, der das echte Luxusgefühl verbreitet.

Das Fünf-Sterne-Wellness-Resort The Westin Maldives Miriandhoo liegt auf einer wunderschönen Koralleninsel des Baa-Atolls, dem ersten UNESCO-Biosphärenreservat der Malediven. Um die natürlichen Highlights der Unterwasserwelt entdecken zu können, bietet das Westin Maldives Miriandhoo Resort viele Ausflugsmöglichkeiten, ein eigenes Hausriff und weitere Freizeitangebote am und im Meer. Insgesamt beherbergt das Baa-Atoll über 250 verschiedene Arten von Korallen und etwa 1.200 Fischarten – Ein Paradies für Schnorchelfans!

Um an Land einen besonders unbeschwerten Urlaub genießen zu können und unter Wasser viel sehen zu können, hat The Westin Maldives Miriandhoo Resort für seine Besucher ein All-Inclusive-Paket geschnürt, bei dem es an Land drei Mahlzeiten pro Tag sowie unbegrenzte Getränke und Trainingseinheiten gibt. Zu Wasser ist die Schnorchelausrüstung für die besten Beobachtungen inklusive.

.

Firmenkontakt

Hilton c/o Kaus Media Services

Steffen Hager

Sophienstrasse 6

30159 Hannover

051189989031



http://www.marriott.com

Pressekontakt

Marriott Maldives c/o Kaus Media Services

Steffen Hager

Sophienstrasse 6

30159 Hannover

051189989031



http://www.marriott.com

Bildquelle: Marriott International