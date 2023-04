Rutschhemmende Oberfläche von Bette mit dem ZVSHK-Award 2023 ausgezeichnet

Das Delbrücker Familienunternehmen Bette wurde auf der Weltleitmesse ISH vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) für seine innovative, rutschhemmende Oberfläche BetteAntirutsch Sense als Gewinner des Produkt-Wettbewerbs „Badkomfort für Generationen“ ausgezeichnet. Eine sechsköpfige Expertenjury hatte kurz zuvor aus den 28 nominierten Produkten fünf preiswürdige Einreichungen ausgewählt.

Zum sechsten Mal seit 2013 wurde der Preis auf der ISH in Frankfurt verliehen. Die ISH ist die weltweit führende Fachmesse und internationaler Branchentreffpunkt für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und Energie in Gebäuden. Preisträger, Jurymitglieder und Vertreter des Zentralverbandes trafen sich am Mittwoch, den 15.03.2023 auf dem Stand des Zentralverbandes. Dort überreichte der Juryvorsitzende Mathias Knigge (Vorsitzender von EDAD – Design für Alle) den Vertretern der fünf Preisträger die Auszeichnung, die gestalterisch an das Verbandslogo angelehnt wurde.

Das mit dem ZVSHK-Award ausgezeichnete BetteAntirutsch Sense ist eine neuartige Oberflächenbehandlung für höchste Rutschsicherheit mit besonderen Eigenschaften: Die rutschhemmende Wirkung auf glasiertem Titanstahl entsteht erst beim Zusammenwirken von Körpergewichtsdruck und Wasser. Die schützende, rutschhemmende Wirkung tritt also genau dann ein, wenn sie gebraucht wird, nämlich dann, wenn die Standfläche der Badewanne oder Dusche oder die Füße nass und seifig sind. Besonders überzeugte die Jury, dass bei trockener Oberfläche und trockenen Füßen keine zusätzliche Rutschhemmung erforderlich ist, da die Haftung ausreichend hoch ist. Das Plus an Sicherheit ist für den Nutzer weder sichtbar noch spürbar, die brillante Ästhetik und glatte, pflegeleichte Haptik der Dusch- oder Badewanne aus glasiertem Titan-Stahl bleibt durch BetteAntirutsch Sense gewahrt.

Bildzeile:

BetteAntirutsch Sense mit ZVSHK-Award „Badkomfort für Generationen“ prämiert: Rolf Bösinger (Staatssekretär des Bundesministeriums Wohnen, Stadtentwicklung, Bauen; links) und Michael Hilpert (Präsident des ZVSHK; rechts) übergeben den Award an Sven Rensinghoff (Leiter Marketing & Produktmanagement bei Bette; Mitte). Quelle: ZVSHK

Bette ist Spezialist für Badelemente aus einem besonderen Material und Herstellungsprozess: Titanstahlplatten werden dabei unter hohem Druck verformt und mit einem dünnen, dem Glas verwandten Überzug veredelt – daher die Bezeichnung „glasierter Titanstahl“. Dieses Verbundmaterial ist für den Lebensraum Bad ideal – es ist hautfreundlich, hygienisch, langlebig und robust.

Das Familienunternehmen Bette wurde 1952 in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) gegründet und hat sich exklusiv auf diesen Fertigungsprozess spezialisiert, der eine fließende Formgebung der Produkte in höchster handwerklicher Präzision ermöglicht. Am Produktions- und Verwaltungssitz sind rund 385 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer ist mit Thilo C. Pahl ein Vertreter der Eigentümerfamilie.

Das Sortiment umfasst Badewannen, Duschflächen, Duschwannen, Waschtische und Badmöbel „Made in Germany“: Unikate, die sich in Farbe und Abmessung variieren lassen und inspirierende Freiräume für die Innenarchitektur des Bades eröffnen. Die Bette-Fertigung verbindet Hightech-Produktion mit Manufakturarbeit, wo sie dem Kundennutzen dient. Mehr als die Hälfte der Produkte werden heute auf Kundenwunsch individualisiert. Über 600 verschiedene Wannen- und Waschtischmodelle werden in einer großen Auswahl an möglichen Oberflächen-farben angeboten.

Aus den natürlichen Rohstoffen Glas, Wasser und Stahl entstehen hochwertige, komplett recyclingfähige Produkte. Sie sind entsprechend der Enviromental Product Declaration (EPD) nach ISO 14025 und nach LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) verifiziert.

my-bette.com

Firmenkontakt

Bette GmbH & Co. KG

Mareike Anastasov

Heinrich-Bette-Straße 1

33129 Delbrück

05250 511-496



http://www.my-bette.com

Pressekontakt

id pool GmbH

Marc Millenet

Krefelder Straße 32

70376 Stuttgart

0711 954645-0

0711 954645-44



http://www.id-pool.de

Bildquelle: @ZVSHK