Rydoo integriert Erkennung von KI-generierten Fake-Belegen

Spesenbetrug durch KI-generierte Belege immer häufiger

München, 08. April 2025 – Rydoo, eine führende europäische Plattform für intelligentes Spesenmanagement, hat ein neues Feature im Kampf gegen Spesenbetrug entwickelt. Dieses erkennt gefälschte Belege, die mit generativen KI-Tools erstellt wurden. Die neue Funktion steht ab sofort allen Kunden von Rydoo zur Verfügung, die über das KI-gestützten Smart Audit Modul verfügen.

Eine neue Betrugsform sorgt bei immer mehr Unternehmen für finanzielle Schäden: Gefälschte Belege, die mittels generativen KI-Tools erstellt werden. Mit diesen konnte auch spezialisierte Spesen-Software leicht getäuscht werden. Im Kampf gegen diese neue Betrugsform hat Rydoo nun als eines der ersten Unternehmen ein neues Feature entwickelt, das solche Fakes automatisch erkennt.

Die neue Funktion steht allen Kunden, die über das Rydoo Smart-Audit-Modul verfügen, bereits jetzt automatisch zur Verfügung. Rydoo hat dieses Feature in Rekordzeit entwickelt, um seinen Kunden das gewohnt hohe Maß an Sicherheit und Compliance zu bieten. Reichen Betrüger einen Beleg ein, den sie mit generativer KI erstellt haben, erkennt das Modul die Fälschung automatisch. Rydoo wird dieses Feature fortwährend weiterentwickeln und verbessern.

„Rydoo möchte seine Kunden vor Betrug schützen und ihnen maximalen Komfort bieten“, sagt Sebastiaan Vanhecke, Chief Product Officer bei Rydoo. „Deshalb war es unsere höchste Priorität, dass unser KI-gestütztes Smart Audit-Modul künftig auch KI-generierte Fakes erkennen kann. Wir freuen uns, dass wir das innerhalb kürzester Zeit umsetzen konnten und sehen schon jetzt hervorragende Ergebnisse. Rydoo ist eines der ersten Unternehmen auf dem Markt, das seinen Kunden eine solche Lösung anbietet.“

Rydoo Smart Audit ist eine KI-gestützte Lösung, die Ausgaben von Mitarbeitern analysiert und Compliance-Verstöße oder Verdachtsfälle in Echtzeit automatisch erkennt. Das Modul unterstützt mehr als 100 der gängigsten Sprachen sowie spezifische Eigenheiten und Regulierungen diverser Länder. Damit reduziert Smart Audit die manuelle Arbeitslast von Finanzteams erheblich.

Über Rydoo:

Rydoo ist ein führendes B2B SaaS-Unternehmen mit einer Plattform für intelligentes Spesenmanagement, die Spesenflüsse automatisiert und durch einfachere Erstattungszyklen für mehr Komfort, Compliance und Kontrolle im Prozess der Spesenabrechnung sorgt. Mit einer mobilen sowie Web-basierten App können Mitarbeiter effizient Ausgaben in Echtzeit erstellen, einreichen und genehmigen. Finanzteams können die flexible Lösung in ihre HR-, Finanz- und ERP-Tools integrieren. Weiterhin können sie mit Rydoo die Ausgabenmuster und Fahrer des Unternehmens identifizieren und sicherstellen, dass Kilometerabrechnungen und Pauschalvergütungen überall konform sind. Rydoo verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Branche. Ein Team von 150 Mitarbeitern in acht Ländern weltweit unterstützt mehr als eine Million Nutzer. Deutscher Standort ist München.

Seit Juni 2024 ist Eurazeo Mehrheitsaktionär von Rydoo. Eurazeo ist eine führende europäische PE-Firma und Investmentgruppe mit einem Vermögen von über 35 Milliarden Euro, die in über 600 Unternehmen weltweit investiert hat.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.rydoo.com

Firmenkontakt

Rydoo GmbH

Elena Weitkunat

Gerbermühlstraße 11

60594 Frankfurt am Main

+32 14 48 02 09



http://www.rydoo.com

Pressekontakt

HBI GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Straße 73

81673 München

+49 89 99 38 87 -30



http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.