S Broker weitet kostengünstiges Krypto-Angebot aus

Wiesbaden, 16. März 2022. Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie verändern die Art und Weise, wie wir Geschäfte abwickeln, Verträge schließen und viele weitere Bereiche unseres Alltags. Immer mehr Anlegerinnen und Anlegern wird deshalb nachgesagt, in Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie investieren zu wollen. Wie bei allen Anlageentscheidungen gilt: Interessierte sollten sich vor einem Kauf über die Chancen und Risiken ihres geplanten Investments informieren.

Beim S Broker können Anlegerinnen und Anleger bereits heute aus mehr als 40 Zertifikaten, ETFs und Einzelaktien wählen, um an den Entwicklungen rund um die Blockchain-Technologie zu partizipieren. Ab sofort ermöglicht der S Broker seinen Kundinnen und Kunden darüber hinaus, unkompliziert und kostengünstig in sechs Krypto-ETPs von CoinShares sowie einen Bitcoin-ETC von Bitpanda zu investieren.

Die sechs Krypto-ETPs von CoinShares spiegeln die Kursentwicklung der Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Polkadot und Tezos wider. Die Wertpapiere können bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro ohne Orderentgelt* bespart oder ab einem Ordervolumen von 1.500 Euro ohne Orderprovision** über die Handelsplätze Tradegate, Lang & Schwarz, Lang & Schwarz Exchange sowie deren Limitplätze gekauft werden.

Der Bitcoin-ETC von Bitpanda ermöglicht eine Beteiligung an Bitcoin durch ein börsengehandeltes, vollständig besichertes Produkt. Das Ziel des ETCs ist es, die Entwicklung von Bitcoin direkt abzubilden und gleichzeitig Sicherheit und Liquidität zu gewährleisten. Jeder ETC berechtigt Anlegerinnen und Anleger laut Bitpanda zu einer bestimmten, vorab festgelegten Menge an Bitcoin.

Anlegerinnen und Anleger können den Bitcoin-ETC bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro ohne Orderentgelt* besparen oder ab einem Ordervolumen von 1.500 Euro ohne Orderprovision** über den Handelsplatz Xetra kaufen.

Mit Krypto-ETPs („Exchange Traded Products“) bietet der S Broker Anlegerinnen und Anlegern einen unkomplizierten Zugang zu etablierten Krypto-Assets – ganz ohne eigene Krypto-Wallet. Krypto-ETPs werden so einfach wie Aktien oder ETFs auf regulierten Handelsplätzen gehandelt und im Depot verwahrt. Die Besteuerung erfolgt analog zu sonstigen Wertpapieren und ermöglicht eine Verlustverrechnung mit diesen.

Die zeitlich befristeten Aktionen beim S Broker laufen ab sofort bis zum 31. Dezember 2022. Weitere Informationen zu den Aktionen sowie den Chancen und Risiken der betreffenden Wertpapiere finden Interessierte auf der Website des S Brokers (Krypto-ETPs von CoinShare / Bitcoin-ETC von Bitpanda).

*Von Bitpanda Issuance GmbH bzw. CoinShares wird das Orderentgelt bei Sparplänen in Höhe von bis zu 2,50% ganz oder teilweise bis Aktionsende (Bitpanda Issuance GmbH) bzw. bis auf Weiteres (CoinShares) übernommen. Es fällt beim Sparplan bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro kein Orderentgelt an, über 500 Euro fällt für die gesamte Sparplanrate ein Orderentgelt in Höhe von bis zu 2,50% an.

Bitpanda Issucance GmbH, CoinShares und die S Broker AG & Co. KG behalten sich vor, die Aktion jederzeit zu beenden oder inhaltlich zu modifizieren. Sollte dies der Fall sein, werden Anlegerinnen und Anleger rechtzeitig informiert. Die Orderprovision im Aktionszeitraum wird ganz oder zum Teil von Bitpanda Issuance GmbH bzw. CoinShares übernommen. Ggf. zzgl. fremder Spesen oder Telefonpauschale bei telefonisch erteilten Orders.

Der Bitpanda-ETC ist als voll besicherte Schuldverschreibung strukturiert, nicht als Beteiligungspapier. Einzelheiten zu diesem Produkt, der Emittentin und den damit verbundenen Risiken können Anlegerinnen und Anleger dem Basisprospekt, den Nachträgen und Zusammenfassungen sowie dem PRIIPs KID unter PRIIP Bitpanda-ETC entnehmen.

**Zzgl. Handelsplatz- und Abwicklungsentgelt. Für Orders bzw. Limitausführungen außerhalb des Aktionszeitraums, in anderen Finanzprodukten, mit anderen Ordervolumina oder Orderarten bzw. über einen anderen Handelsplatz fallen die üblichen Entgelte gemäß dem Preis- und Leistungsverzeichnis des S Brokers an.

Der S Broker ist der Online-Broker der Sparkassen-Finanzgruppe und ein Tochterunternehmen der DekaBank, des Wertpapierhauses der Sparkassen. Kundinnen und Kunden profitieren von der hohen Wertpapierkompetenz des S Brokers und seinem breiten, unabhängigen Online-Angebot.

Unter dem Motto „Einfach handeln“ umfasst die Produktpalette Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, Optionsscheine, Zertifikate, ETCs, CFDs und weitere strukturierte Produkte sowie die Zeichnung von Neuemissionen. Zudem bietet der S Broker Sparpläne für Investmentfonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, Wikifolios und Aktien an. Gehandelt werden kann an allen deutschen Parkettbörsen, bei Xetra und weiteren elektronischen Handelssystemen sowie an 29 Auslandsbörsen. Darüber hinaus verfügt der Sparkassen Broker mit zahlreichen renommierten Partnern über eine der größten deutschen Direkthandelsplattformen.

Das Multikanalangebot der Sparkassen unterstützt der S Broker mit zwei leistungsstarken Depotlösungen. Weitere Informationen zum S Broker finden Sie unter www.sbroker.de

