S-Management Services und Dataport bündeln ihre Kräfte

Die Kooperation der beiden Unternehmen schafft Synergieeffekte für E-Government im gesamten norddeutschen Raum. Kunden profitieren vom zentralen Zugang zu medienbruchfreien, sofort einsatzbereiten Formularanwendungen.

Stuttgart, 15.06.2023 – Die zur DSV-Gruppe gehörende S-Management Services, Expertin für modernes Formularmanagement, kooperiert mit dem IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung Dataport. Damit wird die Digitalisierung des Public Sector im gesamten norddeutschen Raum deutlich vorangetrieben.

Dataport ist Partner für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung für die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Sachsen-Anhalt sowie für die Steuerverwaltung in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Das Unternehmen stellt alle benötigten IT-Services zur Verfügung: vom Betrieb von Infrastrukturen wie Rechenzentren, Netze und Clients über die zentrale Beschaffung von Informationstechnologie bis hin zur Entwicklung sowie dem Betrieb von Software.

Von der engen Zusammenarbeit profitieren vor allem die Kunden der beiden Unternehmen: Die angeschlossenen Bundesländer erhalten über Dataport einen leichteren Zugang zu den Leistungen der S-Management Services (S-MS), insbesondere zu deren mehr als 500 sofort einsatzbereiten, assistentengestützten OZG-Formularanwendungen. Die S-MS wiederum kann ihre Formularanwendungen durch die von Dataport angebotenen Services weiter verbessern: Dataport stellt der S-MS dazu integrierbare Bausteine zur Nutzung der OSI-Dienste bereit. OSI steht für Online-Service-Infrastruktur, eine Plattform von Dataport, die Basiskomponenten wie Servicekonto, Postfach oder Payment zentral zur Verfügung stellt und über Schnittstellen an entsprechende Fachverfahren angebunden ist. Auch die Anbindung an einen Zuständigkeitsfinder wird so ermöglicht.

„Als größter kommunaler Dienstleister in Norddeutschland mit einer entsprechend großen Reichweite ist Dataport ein wichtiger Partner für uns“, sagt Peter Höcherl, Leiter Ressort Forms Technologies bei S-Management Services. „Gemeinsam können wir unsere Lösungen miteinander verzahnen, Prozessstandards erarbeiten und so insgesamt die großflächige Digitalisierung im Public Sector vorantreiben.“

Und Florian Becker, Leiter Beratung Digitalisierung bei Dataport, ergänzt: „Die S-Management Services und Dataport teilen die gleichen Werte und sind beide dem Gemeinwohl verpflichtet. Wir streben gemeinsam nach den besten Lösungen für unsere Kunden. Sowohl die fertigen OZG-Formularanwendungen als auch das Know-how in der Gestaltung und Umsetzung individueller Formulare auf unserer Plattform sind für unsere Kunden sehr interessant.“

Weitere Informationen zum Angebot der Dataport: https://www.dataport.de/

Weitere Informationen zum Full-Service für Online-Formulare:

https://www.s-management-services.de/onlineforms

Über dataport

Dataport ist IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung. Das Unternehmen begleitet den öffentlichen Sektor als Partner in allen Digitalisierungsvorhaben von der ersten Idee bis zum sicheren Betrieb. Dazu kooperiert Dataport mit Anbietern aus der Region und unterstützt die föderale IT-Kooperation. Als Anstalt öffentlichen Rechts wird Dataport getragen von den Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sowie vom kommunalen IT-Verbund Schleswig-Holstein. Dataport hat rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2022 einen Umsatz von voraussichtlich 1,18 Milliarden Euro. www.dataport.de

Die S-Management Services ist ein Softwarehaus der Sparkassen-Finanzgruppe und etablierter Digitalisierungspartner für den öffentlichen Sektor. Mit der Erfahrung aus der erfolgreichen Digitalisierung der Sparkassen-Organisation unterstützt sie Verwaltungen auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene mit innovativen Lösungen für modernes E-Government.

Ein Fokus liegt dabei insbesondere auf allen bürgerorientierten Prozessen von der Online-Terminvergabe über das Besucherstrom-Management im Bürgerservice bis hin zu bedienfreundlichen, digitalen Antragsverfahren. Die S-Management Services bietet einen umfassenden Katalog an mehr als 500 einfach als Service buchbaren Formularanwendungen zur OZG-konformen Umsetzung bürgernaher Verwaltungsleistungen. Ergänzt um die individuelle Auftragsentwicklung von Online-Anträgen deckt sie damit den typischen Bedarf an Online-Formularen der Verwaltungen vollständig ab.

Die S-Management Services arbeitet im Formularmanagement eng mit der cit GmbH zusammen und hält eine strategische Mehrheitsbeteiligung an dem Hersteller der in der öffentlichen Verwaltung weit verbreiteten Low-Code-Plattform cit intelliForm für modernes E-Government. Für den Erfolg seiner Kunden kooperiert das Unternehmen zudem mit zahlreichen wichtigen Impulsgebern im Public Sector wie AKDB, Boorberg, FrontDesk, Kohlhammer und msg. Zu den Kunden der S-Management Services in öffentlichen Verwaltungen gehören unter anderem Berlin und die Freie und Hansestadt Hamburg, aber auch kleinere Kommunen wie die Stadt Schwäbisch Hall.

Bürger digital begeistern. www.s-management-services.de

