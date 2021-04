Saalfeld Stadtführer gesucht

Verstärkung für unser Team

Saalfeld ist Außenstandort der BUGA 2021 Erfurt. Die Feengrottenstadt will seine Gäste verzaubern, die Schönheit der Stadt und seiner Umgebung näherbringen. Verschiedene Angebote an Stadt- und Erlebnisführungen bietet die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH an. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir, engagierte Stadtführerinnen und Stadtführer in Saalfeld.

Sie zeigen Interessierten die schönsten Ecken unserer Stadt und können was zur Geschichte, zu Kunst, Bauwerken und Sehenswürdigkeiten erzählen. Auch Geheimtipps und Empfehlungen zu kulinarischen Spezialitäten oder der Region gehören zum Repertoire eines Stadtführers.

Verfügen Sie über eine Persönlichkeit und eine Stimme, die Menschen begeistern. Neben Geschichtskenntnisse sind Zuverlässigkeit, ein sicheres und freundliches Auftreten erforderlich. Die Betreuung und Zufriedenheit der Gäste liegen Ihnen am Herzen?

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH | Telefon: +49 (0) 3671 55040 | info@feengrotten.de

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

