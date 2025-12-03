Sabert führend bei Verpackungen aus Zellstoff

Leistungsstarke Verpackungen ohne zugesetzte PFAS

Sabert Corporation Europe freut sich, eine vollständig kompostierbare und recycelbare Verpackungsserie für den Foodservice auf den Markt zu bringen. Die Serie wird aus nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen hergestellt, ist frei von zugesetzten PFAS (Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen) und vollständig konform mit der EU-Verpackungsverordnung. Die neuen Produkte spiegeln das kontinuierliche Engagement von Sabert für Innovation wider. Sie wurden im Laufe der Zeit entwickelt und validiert, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen.

„Wir haben uns entschieden, uns Zeit zu nehmen – anstatt die Produkte überstürzt auf den Markt zu bringen“, erklärt Alex Noake, Senior Vice President und Managing Director von Sabert Europe. „Die meisten „PFAS-freien“ Lösungen, die wir getestet haben, haben einfach nicht die gewünschte Leistung erbracht. Gleichzeitig wurden wir mit Anfragen von Kunden überschwemmt, die Sabert weiterhin als glaubwürdigen Innovator im Bereich Zellstoff sehen. Wir sind nun überzeugt und bieten Zellstoffverpackungen an, die lebensmittelecht, zu Hause kompostierbar, recycelbar und in anspruchsvollen Gastronomie- und Einzelhandelsumgebungen zuverlässig sind. Auf dem Gastronomiemarkt standen Zellstoffverpackungen ohne PFAS-Zusätze vor Leistungsherausforderungen. Die neuen Produktreihen von Sabert sollen diese Lücke schließen.“

Noake fügt hinzu: „Erst kürzlich wurde mir ein asiatisches Fusion-Gericht in einer Zelluloseschale serviert, die mit fettdichtem Papier ausgelegt war – ein klares Zeichen dafür, dass das Bagasse-Schale selbst nicht für diesen Zweck geeignet war. Das Ergebnis war vorhersehbar: Das Papier wurde durchweicht, zerriss und vermischte sich mit dem Essen, was sowohl das Genusserlebnis als auch die Umweltfreundlichkeit beeinträchtigte. Schlimmer noch, viele dieser fettdichten Einlagen enthalten immer noch PFAS, was den Zweck der Verwendung einer „PFAS-freien“ Basis völlig zunichte macht. Unser Ziel war es, solche Kompromisse vollständig zu vermeiden, indem wir Lösungen entwickelt haben, die ohne zusätzliche Verpackungen oder Abstriche einwandfrei funktionieren.“

Um den neuen gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, hat Sabert sein gesamtes Zellstoffportfolio zur HC-Reihe (home compostable) weiterentwickelt. Auf dieser Grundlage hat Sabert Pulp Ultra eingeführt, eine Verpackungslösung frei von zugesetzten PFAS, die sowohl die gesetzlichen Standards als auch die Erwartungen der Kunden hinsichtlich maximaler Festigkeit und Hitzebeständigkeit erfüllt. Diese wird Anfang nächsten Jahres erhältlich sein. Diese beiden Sortimente bieten dem Kunden die Wahl zwischen einer standardmäßigen, zu Hause kompostierbaren Option und einer „Ultra“-Hochleistungslösung, die beide den strengen Qualitätsstandards von Sabert entsprechen.

Bereit für die bevorstehende europäische Verordnung

„Bei Sabert nehmen wir die Lebensmittelsicherheit sehr ernst“, sagt Isabelle Ernotte, Quality Environment, Health & Safety Manager bei Sabert. „Jedes unserer Produkte wird streng getestet, um den Lebensmittelsicherheitsstandards zu entsprechen. Wir möchten unseren Kunden dabei helfen, den Übergang zu neuen Rechtsvorschriften verantwortungsbewusst und zuversichtlich zu gestalten.“

Die bestehenden Zellstoffsortimente von Sabert, die PFAS-Substanzen enthalten, sind weiterhin vollständig konform und sicher in der Anwendung und erfüllen alle aktuellen britischen, europäischen und nationalen Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Zum Hintergrund: Ab dem 12. August 2026 führt die Verordnung (EU) Nr. 40/2025 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) neue Maßnahmen ein, darunter Artikel 5, Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 40/2025, der das Vorhandensein von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) einschränkt und begrenzt, die aufgrund ihrer Persistenz in der Umwelt und im menschlichen Körper oft als „ewige Chemikalien“ bezeichnet werden. Die neuen Lösungen von Sabert helfen Kunden, diesen Veränderungen einen Schritt voraus zu sein, mit Produkten, die bereits die Nachhaltigkeitsstandards der nächsten Generation erfüllen.

„Sabert verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung innovativer, wertschöpfender Produkte nach höchsten Qualitätsstandards, unterstützt durch einen hervorragenden Kundenservice“, fasst Noake zusammen. „Unsere Mission ist es, unseren Kunden die besten Garantien in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Service zu bieten. Sprechen Sie mit uns, um sicherzustellen, dass Sie die am besten geeignete Verpackung für den Foodservice wählen, oder wenn Sie die potenziellen Auswirkungen der bevorstehenden Gesetzgebung besser verstehen möchten.“

Sabert ist auf die Herstellung und Vermarktung von Lebensmittelverpackungen, hochwertigem Einweggeschirr und kompostierbaren Lebensmittelverpackungen und Geschirr spezialisiert. Durch verschiedene Partnerschaften mit einigen seiner Kunden verpflichtet sich Sabert Corporation Europe, seine Produkte und Produktionsprozesse auf nachhaltige Weise weiterzuentwickeln. Mit 40 Jahren Erfahrung bietet Sabert innovative Produkte mit hohem Mehrwert, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Unternehmen zeichnet sich durch einen hervorragenden Kundenservice aus und hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die besten Garantien in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Service zu bieten. Die Produktlösungen erfüllen diese Vision und damit hat Sabert das Vertrauen und die Loyalität von Kunden auf der ganzen Welt gewonnen. Mitarbeiter und Kunden sind sich einig: Sabert lässt Lebensmittel großartig aussehen!

Im Juli 2025 übernahm Sabert Colpac Limited, einen führenden britischen Hersteller von nachhaltigen Kartonverpackungslösungen für den To-Go-, Gastronomie- und Lebensmittelmarkt.

Mehr über Sabert: www.sabert.eu

