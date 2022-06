Sage ist einer der besten Arbeitgeber Deutschlands

Die Arbeitgeber-Plattform kununu hat in Zusammenarbeit mit der Zeit-Verlagsgruppe für das Jahr 2022 erstmalig die 1.000 beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands ermittelt. Für die Prämierung der gekürten Unternehmen wurde mit „Most Wanted Employer“ ein eigenes Arbeitsgebersiegel entwickelt – mit dem auch Sage ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen hat es auf auf Platz 15 in der Kategorie „IT/EDV/Telekommunikation“ geschafft und auf Platz 89 im Gesamtranking.

Frankfurt, 23.06.22 – Für die Kür der besten Arbeitgeber in Deutschland wurden mehr als eine Millionen Unternehmen und mehr als 4,9 Millionen Bewertungen von Arbeitnehmern auf der Arbeitgeber-Plattform kununu analysiert. Der Bewertungszeitraum bestand aus den zurückliegenden zwölf Monaten. 1.300 Unternehmen erfüllten in diesem Zusammenhang die Auswahlkriterien für eine erste Vorauswahl.

Im nächsten Schritt wurden aus den 1.300 Unternehmen die 1.000 beliebtesten Arbeitgeber ermittelt. Die für die Auszeichnung als bester Arbeitgeber Deutschlands in Frage kommenden Unternehmen hatten dabei bestimmte Kriterien zu erfüllen. Sie mussten unter anderem…

… einen kununu-Score von mindestens 3,5 Sternen (von 5) vorweisen.

… einen Mitarbeiter-Bewertungs-Score von mindestens 3,5 Sternen im Schnitt der letzten 12 Monaten haben.

… eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 66 Prozent aufweisen.

… und über mindestens 70 Mitarbeiter-Bewertungen verfügen, wovon mindestens sieben in den letzten zwölf Monaten ausgestellt sein mussten.

Sage wurde nach Abschluss der Auswertungen in der Kategorie „IT/EDV/Telekommunikation“ auf Platz 15 gewählt und im Gesamtranking der 1.000 beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands auf Platz 89. Außerdem erhielt das Unternehmen die exklusive Auszeichnung „Most Wanted Employer 2022“.

Gerrit Külper, Director People and Employee Relations Central Europe bei Sage, kommentiert: „Die Auszeichnung von kununu, über die wir uns sehr freuen, zeigt, dass es Sage geschafft hat, in einem zunehmend hart umkämpften Arbeitnehmermarkt als Arbeitgeber qualitativ zu punkten. Wir schaffen dies, indem wir im Rahmen unseres Personalmanagements den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen, auf seine Bedürfnisse hören und versuchen, diesen so optimal wie möglich zu entsprechen. Welche konkreten Anforderungen wir in diesem Zusammenhang zu erfüllen haben, ermitteln wir durch regelmäßige Mitarbeiterbefragungen. Auf diese Weise erhalten wir unmittelbares und sehr direktes Feedback und können auf dieser Basis unsere HR-Aktivitäten bestmöglich auf unsere Kolleginnen und Kollegen hin ausrichten. Die Auszeichnung als einer der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands zeigt, dass dieser Weg nicht nur zielführend, sondern auch erfolgversprechend ist.“

Christoph Stoica, Geschäftsführer der zentraleuropäischen Landesgesellschaften bei Sage, über die Auszeichnung: „Die Auszeichnung als „Most Wanted Employer 2022″ zeigt, dass wir bei den Themen, die Menschen im Berufsleben heute wichtig sind, als Arbeitgeber auf dem richtigen Weg sind. Neben offenen Ohren für die Belange unserer Mitarbeiter, wettbewerbsfähigen Gehältern und flexiblen Arbeitsmodellen, die eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ermöglichen, messen wir auch dem gesellschaftlichen Engagement unseres Unternehmens, sowie unserer Kolleginnen und Kollegen eine große Bedeutung bei. Unseren Mitarbeitern stehen hierfür nicht nur fünf bezahlte Arbeitstage im Jahr zur Verfügung, sondern wir organisieren über unsere eigene Sage Foundation auch regelmäßig konkrete Aktionen, bei denen unsere Kolleginnen und Kollegen gemeinsam der Gesellschaft etwas zurückgeben können. Diese Angebote werden nicht nur sehr gut angenommen, sondern zahlen schlussendlich auch auf die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und unsere Attraktivität als Arbeitgeber ein.“

Sage hat es sich zur Aufgabe gemacht, Barrieren zu beseitigen, damit jeder insbesondere auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich sein kann. Dies gilt vor allem für die Millionen kleiner und mittlerer Unternehmen, die von Sage und seinen Partnern betreut werden.

Kunden vertrauen auf die IT-Systeme des Unternehmens, die für mehr Transparenz sowie flexiblere und effizientere Abläufe in den Bereichen Buchhaltung, Unternehmens- und Personalmanagement sorgen. Durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie von Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Banken und Behörden bringt unser digitales Netzwerk kleine und mittlere Betriebe näher zusammen. Unternehmen kommen damit auch schneller an relevante Informationen und können Geschäftsabläufe reibungsloser gestalten.

Barrieren abzubauen, bedeutet für Sage auch, dass das Unternehmen eigene Ressourcen wie Zeit, Technologie und Erfahrung nutzt, um digitale wie wirtschaftliche Ungleichheit sowie die Klimakrise zu bekämpfen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.sage.com

