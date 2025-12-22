Saisonabschluss bei Kinderlachen-Eifel e.V.

Kinderlachen-Eifel e.V. findet beim diesjährigen Auswertungstreffen einen Abschluss für die Saison und einige werden für ihren Einsatzausgezeichnet.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu weshalb auch wir haben die aufkommende Abschlussstimmung dazu genutzt haben, unsere diesjährige Freizeitsaison zu reflektieren und einen gebührenden Abschluss für das Jahr zu finden.

Daher kamen wir am 2. November alle im Bowlingcenter Bitburg zu einer großen Auswertungsrunde zusammen: Wir sprachen über die Freizeiten, informierten uns gegenseitig und sammelten Eindrücke dazu, wie sie gelaufen sind und was wir in Zukunft verbessern können, um unsere Angebote weiterhin zu optimieren.

Anlässlich des letzten offiziellen Zusammenkommens für 2025 haben wir natürlich auch die Möglichkeit genutzt, ein kleines Dankeschön an unser Team zu richten, die den Verein mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit stützen. Für jeden gab es eine Vereinstasse und da die Teamer*innen über das Jahr sogenannte Ehrenamtspunkte für die unterschiedlichsten Aufgaben im Verein sammeln, erhielten viele ihre Ehrenamtsnadeln – einige stiegen auch in unseren „Gold-Club“ auf.

Des Weiteren wurden einzelne Teamerinnen für ihren diesjährigen Einsatz im Verein gesondert geehrt:

Beste Jugendleiterin – Sophie Treptau

Beste Oldiebetreuerin – Jana Greinert

Beste Minibetreuerin – Lavinia Eckert

Beste Newcomerin der Jugendleiter*innen – Jessica Wilms

Beste Newcomerin der Minis und Oldies – Lavinia Eckert

Wir danken euch für euren unermüdlichen Einsatz für den Verein, Inklusion und Ferienspaß für alle – ohne euch wäre unsere Arbeit nicht möglich!

Der Verein Kinderlachen-Eifel e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Angebot an Freizeiten, Reisen und Beratung für Kinder und Jugendliche anzubieten.

Dabei steht bei uns vor allem die soziale Förderung im Vordergrund. Unter Ausschöpfung vieler Fördermittel und Spenden wollen wir auch Kinder und Jugendliche aus wirtschaftlich schwachen Haushalten mit in unser Programm einbeziehen. ALLE Kinder und Jugendliche ob mit Migrationshintergrund oder ohne, mit Beeinträchtigungen oder ohne, aus Familien mit viel oder wenig Geld – ALLE sollen gleichwertig teilnehmen können.

Besonderen Augenmerk legen wir als Verein aber darauf, dass unsere Programme zum Großteil durch Jugendliche entwickelt werden und auch umgesetzt werden.

Auch bei der Besetzung unseres Vorstandes legen wir sehr viel Wert darauf, dass unsere Jugendlichen dort in großer Zahl vertreten sind.

