Saisonauftakt Feenweltchen 1. April 2023

Mit dem Start in den April ist es endlich wieder soweit: die magischen Feenpforte öffnet sich. Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen des Frühlings Wald und Wiesen erwärmen, erwachen auch die magischen Wesen aus ihrem Winterschlaf und laden neugierige Menschenkinder in ihr Feenweltchen ein.

Die Eröffnung des Feenweltchens wird zusätzlich von kleinen Aktionen begleitet. Ab 10 Uhr laden Feengrotten, Feenweltchen und Grottoneum zum Besuch ein. Neben dem Feen-Glücksrad werden auch Bastelaktionen angeboten.

Am Samstag lohnt es sich zudem gleich doppelt in der Erlebniswelt Feengrotten vorbeizuschauen: von 10 bis 16 Uhr gibt es nämlich zusätzlich einen Tag des offenen Heilstollens für Kinder. Während des kostenfreien Schnuppertags können sich Interessierte im Heilstollen umschauen und einen ersten Eindruck von der heilsamen Wirkung der Luft unter Tage bekommen, die bei Kindern beispielsweise bei der Therapie von Infektanfälligkeit oder Pseudokrupp helfen kann. Fachkundiges Personal steht für alle Fragen zur Verfügung.

Wer es zum Eröffnungswochenende nicht nach Saalfeld schafft, der hat auch in den bevorstehenden Osterferien die Möglichkeit, an vielen tollen Angeboten teilzunehmen. Neben täglich stattfindenden Kinderführungen hat auch in diesem Jahr der beliebte „FEEnomenale Ausflug“ wieder seinen Platz im Veranstaltungskalender der Feengrotten. Immer sonntags um 13:00 Uhr können große und kleine Menschenkinder gemeinsam mit der Fee die magischen Reiche des Feenweltchens erkunden. Noch mehr Abenteuer in der Natur gibt es bei der Wanderung mit dem Förster im Stadtwald am 13. April um 14:00 Uhr. Alle Geburtstagskinder, die im Feenweltchen feiern wollen, können sich auf den neu gestalteten und von nun an überdachten Kindergeburtstagsplatz freuen.

Alle Angebote können auch online unter www.feengrotten.de gekauft werden.

Alle Termine auf einen Blick:

Täglich 11:00/12:00/13:00/15:00 Uhr Kinderführung in den Feengrotten

Täglich 10:00 bis 18:00 Uhr Abenteuerwald Feenweltchen

Di – So 16.00 Uhr Gesunde Stunde für Kinder im Heilstollen

01.04. ab 10:00 Uhr Bastelspaß und Glücksrad

01.04. ab 10:00 Uhr Tag des offenen Heilstollens für Kinder

01.04. 17.30 Uhr Taschenlampentour in den Feengrotten

02.04. ab 10:00 Uhr Bastelspaß und Glücksrad

06.04. 17.30 Uhr Taschenlampentour in den Feengrotten

08.04. 17.30 Uhr Taschenlampentour in den Feengrotten

09.04. 13.00 Uhr Feenomenaler Ausflug im Feenweltchen

13.04. 14.00 Uhr Ferienwanderung mit dem Förster

13.04. 17.30 Uhr Taschenlampentour in den Feengrotten

15.04.1 7.30 Uhr Taschenlampentour in den Feengrotten

16.04. 13.00 Uhr Feenomenaler Ausflug im Feenweltchen

Informationen und Reservierungen:

Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 – 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

Text und Bildmaterial zum Download unter www.feengrotten.de/presse

Pressefoto: Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

