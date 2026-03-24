Saisoneröffnung im Waterpark und beim Fußballgolf – Osterriding im Wasserpark

24. März 2026 – Ab 28. März 2026 ist der Saisonstart im Waterpark und bei der Attraktion Fußballgolf im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand. Alle anderen Attraktionen im Waterpark wie Slide & Fly und der Aqua Park starten dieses Jahr wieder pünktlich zum 1. Mai 2026.

„Zu Ostern gibt es ein buntes Programm für alle Gäste. Am Ostersamstag, 4. April 2026, findet auf der Fußballwiese das beliebte Osterfeuer statt – ab 18 Uhr mit Musik von DJ John und gastronomischen Highlights. Ostermontag folgt dann ab 12 Uhr unser Osterriding auf dem Wasserskilift im Waterpark. Auch hier gibt es köstliche Leckereien und gute Musik mit DJ John. Für den Kauf einer Jahreskarte bieten wir in diesem Jahr im Aktionszeitraum von Samstag, 28. März, bis Ostermontag, 6. April, für die Gäste einen Preisvorteil von 50,00 EUR pro Person“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand. Weitere Informationen finden interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

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Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand