Salbutamol-Engpass – InfectoPharm stärkt die Versorgung

Salbutamol Aldo-Union und BronchoSpray Autohaler weiter lieferfähig: Ersatzkassen übernehmen Mehrkosten

Heppenheim, 29. Oktober 2025 – Mit der kalten Jahreszeit steigt regelmäßig der Bedarf an Atemwegstherapeutika. Damit rückt aktuell die Frage nach deren Lieferfähigkeit in den Fokus. Eine seit über zwei Jahren instabile Versorgungslage besteht bei salbutamolhaltigen Inhalativa. Für sie übernehmen jetzt neu die Ersatzkassen ab dem 1. November 2025 die Mehrkosten für Patienten, sofern eine Versorgung mit einem Arzneimittel, dessen Apothekenverkaufspreis oberhalb des Festbetrages liegt, notwendig ist. Dies gilt auch für das Importarzneimittel Salbutamol Aldo-Union und für den in Deutschland zugelassenen BronchoSpray Autohaler von InfectoPharm. Mit weiterhin hohen Beständen will der auf Kinderarzneimittel spezialisierte Mittelständler die Versorgung bei den therapeutisch nicht ersetzbaren Präparaten auch in der Infektsaison stabilisieren.

Salbutamol Aldo-Union 100 µg/Sprühstoß aus Spanien ist ein auf dem deutschen Markt bekanntes und bewährtes Importpräparat in spanischer Aufmachung. Durch die Mehrkostenübernahme der Ersatzkrankenkassen entstehen für betroffene Patienten keine zusätzlichen finanziellen Belastungen. Das Importpräparat wird von allen Krankenkassen mindestens bis zur Höhe des Festbetrags erstattet.

Der BronchoSpray Autohaler verfügt über eine atemzugsgesteuerte Auslösung des Sprühstoßes, die das Risiko von Anwendungsfehlern reduzieren kann. Durch seine einfache Anwendung eignet er sich besonders für Kinder, ältere Menschen sowie Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Koordination.

Das Präparat ist ab einem Alter von vier Jahren zugelassen und stellt damit eine wichtige Behandlungsoption für Kinder und Erwachsene mit obstruktiven Atemwegserkrankungen dar.

Der BronchoSpray Autohaler steht ebenfalls in ausreichender Menge zur Verfügung. Auch hier ist die Mehrkostenübernahme durch die Ersatzkassen gesichert.

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert. Seit 1988 profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell über 140 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, HNO-Heilkunde, Infektiologie und Dermatologie. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich und Großbritannien sowie die deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH, Sonormed GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 450 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro, bei einem durchschnittlichen Wachstum über 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber“ und „Krisensicherstes Unternehmen“ von Creditreform.

