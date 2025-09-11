Salesforce-Sicherheitslücke betrifft Google, Chanel & Co.: Wie Angreifer gezielt Drittanbietsysteme ausnutzen

In den letzten Monaten machte eine Serie von Datenlecks bei internationalen Unternehmen wie Google, Chanel, Air France und KLM deutlich: Das eigene IT-System muss nicht zwangsläufig das schwächste Glied sein. Denn, gezielte Voice-Phishing-Angriffe (Vishing) erfolgten nicht direkt auf die Unternehmens-IT, sondern auf Drittanbieter, die Zugriff auf CRM- oder Kundenservice-Plattformen – allen voran Salesforce-Umgebungen – hatten.

Bei den gezielten Vishing-Kampagnen gaben sich Angreifer als IT-Support aus, um Zugang zu sensiblen Daten zu erhalten. CRM- und Kundendienstsysteme wurden so zum Einfallstor für Erpressung, Identitätsdiebstahl und massenhaftes Abgreifen von Kundendaten.

Im aktuellen Blog gibt Outpost24 Einblicke in die Hintergründe der Angriffe und praxisnahe Tipps, wie Unternehmen sich besser gegen Third Party Risk wappnen können.

https://outpost24.com/de/blog/third-party-risk-ein-blick-hinter-die-datenlecks-bei-google-chanel-air-france-klm/

Outpost24 unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cyber-Resilienz mit einem umfassenden Angebot an CTEM-Lösungen (Continuous Threat Exposure Management). Die intelligente Cloud-Plattform von Outpost24 vereinheitlicht das Asset-Management, automatisiert die Schwachstellenbewertung und quantifiziert Cyber-Risiken im geschäftlichen Kontext. Führungskräfte und Sicherheitsteams auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass Outpost24 die wichtigsten Sicherheitsprobleme innerhalb ihrer Angriffsfläche identifiziert und priorisiert, um die Risikominderung zu beschleunigen. Outpost24 wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schweden und den USA. Weitere Niederlassungen befinden sich in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Frankreich und Spanien. Besuchen Sie https://outpost24.com/ für weitere Informationen.

Firmenkontakt

Outpost24

Patrick Lehnis

Gierkezeile 12

10585 Berlin

+49 160-3484013



http://outpost24.com/de/

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Lisa Wolf

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 2661 91260-0



https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.