Salesforce und Cornerstone erweitern Partnerschaft für mehr Workforce Intelligence in agentenbasierten Unternehmen

Neue Integration von Cornerstone Workforce AI in Salesforce ermöglicht bedarfsgerechte Weiterbildung direkt im Arbeitsfluss über Slack

Düsseldorf, 21. Mai 2026: Cornerstone OnDemand Inc., ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur zukunftsfähigen Mitarbeiterentwicklung, treibt seine Zusammenarbeit mit Salesforce weiter voran und baut die bestehende Vermarktungspartnerschaft aus. Mit neuen Integrationen soll die KI-basierte Plattform Cornerstone Workforce AI künftig stärker in den Arbeitsalltag von Unternehmen eingebettet werden – insbesondere in Umgebungen, in denen KI-gestützte Prozesse zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Cornerstone Workforce AI ist eine Plattform, die Unternehmen Daten und Analysen zur Entwicklung ihrer Belegschaft bereitstellt. Sie liefert Führungskräften den benötigten Kontext für ihre Entscheidungen, Mitarbeitenden die relevanten Skills, und sie stellt KI-Agenten bereit, die operative Maßnahmen erleichtern. Mithilfe der neuen Integration von Cornerstone Workforce AI in die Salesforce-Systeme – konkret in Agentforce und Slack – sind Unternehmen schneller in der Lage, fundierte Führungsentscheidungen in kritischen Personalsituationen zu treffen.

Das Konzept des „agentenbasierten Unternehmens“ beschreibt Organisationen, in denen Menschen mit KI-Systemen zusammenarbeiten. Diese Systeme greifen auf Daten aus verschiedenen Unternehmensanwendungen zu, können darauf aufbauend Zusammenhänge erkennen und eigenständig Handlungsanweisungen ableiten. Eine zentrale Komponente der Cornerstone Workforce AI-Plattform ist der Cornerstone People Graph – ein Datenmodell, das Informationen aus Systemen wie Salesforce Customer 360 mit Signalen aus kollaborativen Arbeitsumgebungen wie Slack zusammenführt. So entsteht ein fortlaufend aktualisiertes Gesamtbild des Unternehmens, seiner Führungskräfte und Mitarbeitenden.

Wie KI-Agenten Personalentscheidungen unterstützen

Vorkonfigurierte KI-Agenten greifen auf den Cornerstone People Graph zu, um zentrale Unternehmensziele operativ umzusetzen. Dazu zählen unter anderem die Qualifizierung von Mitarbeitenden für neue Rollen deutlich zu beschleunigen, Aufgaben zu identifizieren, die sich für eine Automatisierung durch KI eignen, Führungskräfte bei Mitarbeitergesprächen zu unterstützen und Mitarbeitenden neue interne Karrierechancen aufzuzeigen. Dank der neuen Integration mit Salesforce können Unternehmen die vielen Vorteile von Cornerstone Workforce AI vollständig als Headless-Lösung direkt aus Slack heraus nutzen.

Salesforce gehört zu den ersten Unternehmen, die die Plattform im eigenen Vertrieb einsetzen. Ziel ist es, Vertriebsmitarbeitenden neue Produktinformationen unmittelbar im Arbeitsprozess bereitzustellen und Wissenslücken situativ zu schließen.

„Die gemeinsame Lösung ist für unsere Vertriebs-Teams ein echter Game Changer – vergleichbar mit einem Navigationsgerät, das während der Fahrt Schritt-für-Schritt-Anweisungen liefert, statt einer Karte, die man vorab studiert“, sagt Lenore Lang, Executive Vice President bei Salesforce. „Anstatt Vertriebs-Teams für Trainings aus ihren Arbeitsabläufen herauszunehmen, integriert sich Cornerstone direkt in Slack und spielt Schulungsinhalte bedarfsgerecht aus – ausgelöst durch konkrete Aktionen der User und genau im richtigen Moment.“

„Die meisten Unternehmen arbeiten mit Personaldaten, die über verschiedene, nicht miteinander verbundene Systeme verteilt sind. Mitarbeitende müssen sich durch fragmentierte HR- und IT-Angebote navigieren. Führungskräfte treffen Personal- und Entwicklungsentscheidungen auf Basis unvollständiger Informationen. HR-Abteilungen verbringen zu viel Zeit mit manuellen Analysen statt mit strategischen Aufgaben“, sagt Himanshu Palsule, CEO von Cornerstone. „Cornerstone ermöglicht es Unternehmen, ein tiefes Verständnis für jeden einzelnen Mitarbeitenden zu entwickeln – von Skills über Einsatzbereitschaft bis hin zu Entwicklungspotenzialen. Gemeinsam überführen Cornerstone und Salesforce diese Erkenntnisse in abgestimmte Maßnahmen im Arbeitsalltag und treiben so agentenbasierte Organisationen voran.“

Die Zusammenarbeit zwischen Salesforce und Cornerstone hat sich im vergangenen Jahr kontinuierlich weiterentwickelt. Dazu gehören die erste Integration von Cornerstone in das Salesforce-Ökosystem, erweiterte KI-Interoperabilität sowie eine gemeinsame KI-agentenbasierte Architektur, die diese Art der skalierbaren Implementierung erst möglich macht.

Die Cornerstone OnDemand Germany GmbH mit Hauptsitz in Düsseldorf, eine Tochtergesellschaft der 1999 gegründeten US-amerikanischen Cornerstone OnDemand Inc., zählt zu den führenden Anbietern von Lösungen für eine zukunftsfähige Belegschaft. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, ihre Mitarbeitenden zu rekrutieren, zu entwickeln, zu motivieren und langfristig zu binden.

Cornerstone Workforce AI, die KI-gestützte Plattform für eine zukunftsfähige Belegschaft, verknüpft über den People Graph interne Mitarbeiterdaten, externe Arbeitsmarktdaten sowie Skills und setzt sie zueinander in den Kontext. Damit können Unternehmen gezielt relevante Fähigkeiten entwickeln und bislang verborgene Talente sichtbar machen. Als offene Enterprise-Plattform konzipiert, steht Cornerstone Workforce AI für Skalierbarkeit, Sicherheit und Transparenz. Zertifizierte KI-Governance-Mechanismen sind direkt integriert und ermöglichen den sicheren Einsatz von KI in den Anwendungen, die Mitarbeitende täglich nutzen.

Cornerstone ist überzeugt, dass KI Menschen bei ihren Entscheidungen unterstützen sollte, um leistungsstarke Organisationen zukunftsfähig zu machen. Weltweit vertrauen rund 7.000 Unternehmen – einschließlich zahlreicher DAX-Konzerne – sowie mehr als 140 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in 186 Ländern auf die Produkte von Cornerstone. Weitere Informationen unter : www.cornerstoneondemand.com/de

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Cornerstone OnDemand Germany GmbH

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