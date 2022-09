Salzige Herausforderungen für Hydraulikzylinder

Wellen- und Gezeitenenergie wird zunehmend als wichtige und vielversprechende Ressource angesehen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Wellenenergie in Elektrizität und andere Energie umzuwandeln. Hydrauliksysteme werden in einigen von ihnen am häufigsten verwendet, um diese Umwandlung zu realisieren.

Der Anstieg des Energiebedarfs in den letzten 50 Jahren und die Ziele, netto-Null-Kohlendioxidemissionen zu erreichen, haben zu einer Steigerung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen geführt. Meeresenergie und insbesondere Wellenenergie kann die aufstrebende Energiequelle sein, die in der Lage ist, viele der Probleme anzugehen, die aktuelle Konzepte und Geräte für erneuerbare Energien darstellen, obwohl nach wie vor große Herausforderungen bestehen.

Hydraulikzylinder auf dem Prüfstand

Für die Hydraulikzylinder ist der dauerhafte Einsatz im Meerwasser und die Verwendung von Hydraulikflüssigkeit auf Wasserbasis eine ganz besondere Herausforderung. Die Hydraulikzylinder müssen so konzipiert sein, dass sie den Bedingungen in der Unterwasser Umgebung genügen. Millionen von Hubzyklen repräsentieren sehr gut die hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit eines kompletten Energieerzeugungssystems aus Wellenbewegungen. Um die Hydraulkzylinder Konstruktion an diese Anforderungen anzupassen, werden modifizierte Dichtungs- und Führungselemente und eine Edelstahl-Innenlaufbuchse für die Zylinderbohrung eingesetzt.

Der Arbeitsdruck kann unter Volllast Bedingungen schnell 120 bar erreichen und bei Spitzendruck auf 160 bar ansteigen. Dies scheint nicht außergewöhnlich, aber wenn man die Anzahl der Zyklen bedenkt, über die die Konstruktion funktionieren muss, ist dies eine relativ starke Konstruktion.

Die Edelstahlauskleidung verhindert Korrosionsprozesse innerhalb der Zylinderbohrung und sorgt für eine lange Lebensdauer. Eine spezielle Kolbenstangenbeschichtung schützt besonders effektiv vor Korrosion Prozessen durch den Kontakt mit Seewasser und bietet hervorragende Schmiereigenschaften für jedes einzelne Teil, um eine hohe Verschleißfestigkeit zu erreichen. Die Konstruktion des Hydraukzylinders verfügt über eine Rückzug Sperre, die verhindert, dass die Kolbenstange aus der Zylinderbohrung herausgehoben wird. Dadurch wird sichergestellt, dass kein Seewasser in den Maschinenraum gelangt und die Wartungsarbeiten damit erleichtert werden.

Die Cycon GmbH mit Sitz in Barßel/Cloppenburg ist spezialisiert auf die passgenaue und maßgefertigte Herstellung der Hydraulikzylinder und stellt sich dieser Herausforderung im Kundenauftrag. Einen Standard Hydraulikzylinder gibt es bei uns nicht. Wir finden die richtige Lösung für Ihr Projekt oder Ihre Branche. Der individuelle Hydraulikzylinder von Cycon GmbH wird entwickelt, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, bei denen hohe Qualität unerlässlich ist. Als Hersteller für individuelle Hydraulikzylinder legen wir großen Wert auf die Einhaltung optimaler Toleranzen. Im Zusammenspiel von Kolben und Dichtungen kommt es besonders darauf an, die vom Dichtungshersteller vorgegebenen Toleranzen exakt einzuhalten. Hierbei hilft im Fertigungsverfahren die Tatsache, dass mit den gleichen Maschinen die Kolbenstangen und Zylinderrohre gefertigt werden. Die Toleranzen und mögliche Abweichungen passen immer genau zusammen. Werden individuelle Hydraulikzylinder in großen Stückzahlen gefertigt, ist es ungleich komplizierter, die Toleranzfelder immer einzuhalten.

Katalogwaren und lagernde Varianten gibt es bei der Cycon GmbH nicht. Der Vorteil für unsere Kunden ist, dass nach Ihren Wünschen und technischen Vorgaben der individuelle Hydraulikzylinder gebaut wird, der von unseren Technikern genau auf Funktionssicherheit, Langlebigkeit, Passgenauigkeit und Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Wir suchen die Maße und die richtigen Dimensionen heraus.

Tradition und Wertschätzung

Ein Unternehmen aus Norddeutschland

Pragmatisch und lösungsorientiert

Wir setzen auf unser Wissen und unsere Stärken. Als kleines mittelständisches Unternehmen versorgt die cycon GmbH ihre Kunden mit Hydraulikzylindern.

2004 von A. Lüttmann aus dem Verbund eines Kran- und Hydraulikherstellers gegründet, haben wir Kunden mit Sonderzylindern nach Maß beliefert. Ziel ist nicht die große Masse, sondern die Belieferung mit individuellen Hydraulikzylindern. Wir können auf rund 50 Jahre Erfahrung zurückblicken und diese für unsere Kunden einbringen.

Oft werden die Zeichnungen unserer Kunden für die technische Auslegung herangezogen. Der Kundenwunsch ist Grundlage unserer Konstruktion.

Individuell

Hochwertig

Zuverlässig

So ist unser Produkt, aber so begründen wir auch den Umgang mit unseren Kunden und mit unseren Mitarbeitern. Die guten Ideen kommen aus dem eigenen Haus. Für uns ist „Made in Germany“ nicht nur ein Wort. Mit hoher Fertigungstiefe und im eigenen Haus hergestellten Komponenten stellen wir uns dem Markt.

Geht nicht? – Das kennen wir nicht.

Wir stecken die Köpfe zusammen und entwickeln eine Lösung. Anregungen vom Markt, also auch von unseren Kunden nehmen wir immer gern auf, daraus entwickeln wir gemeinsam die Zukunft. Ob für die Entsorgungsbranche, den Fahrzeug- oder Maschinenbau, im Neubau oder bei Reparaturen, die Kunden schätzen unsere Arbeit, die wir höchsten Ansprüchen genügen lassen.

