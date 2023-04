Samsara stellt Lösung für nachhaltiges Flottenmanagement vor

– Innovative Software-Features unterstützen Kunden bei der Realisierung von Nachhaltigkeitszielen

– Neue Funktionen zur Optimierung von Kraftstoffeffizienz, Beschleunigung der Elektrifizierung und Reduzierung von Emissionen

– Samsara veröffentlicht seinen jährlichen ESG-Bericht

München, 20. April 2023 – Samsara, der Pionier der Connected Operations™ Cloud, präsentiert heute seine Lösung für nachhaltiges Flottenmanagement. Die Weiterentwicklung der bestehenden Samsara-Angebote für Kraftstoffeffizienz und Elektrofahrzeuge (EV) soll Kunden zusätzliche datengestützte Erkenntnisse liefern. So können Emissionen reduziert, die Elektrifizierung vorangetrieben und die eigenen Nachhaltigkeitsziele erreicht werden.

Weltweit führen Gesetzgeber Programme für emissionsfreie Fahrzeuge ein und setzen Ziele zur Emissionsreduzierung, die sich direkt auf kommerzielle Flotten in einer Reihe von Branchen auswirken. Steigende Treibstoffkosten und wachsende Forderungen der Gesellschaft und Investoren nach nachhaltigeren Betriebsabläufen veranlassen Führungskräfte, ihre Fortschritte bei der Realisierung dieser Meilensteine genauer zu überprüfen und in einigen Fällen die Elektrifizierung der Flotte zu beschleunigen. Dieser komplexe Übergang erfordert langfristige Planung, Weitsicht und datengestützte Entscheidungen. Hinzu kommt, dass jedes Unternehmen je nach Größe und Geschäftszielen seine eigenen Herausforderungen meistern muss.

„Elektrofahrzeuge haben das Potenzial, die Auswirkungen auf die Umwelt erheblich zu verringern, da der Verkehr weltweit eine der Hauptursachen für Treibhausgasemissionen ist. Mit der richtigen technologischen Infrastruktur ist es in verschiedenen Betrieben möglich, dies zu erreichen, ohne die Lieferkette zu gefährden“, erklärt Tim Campbell, Geschäftsführer und Berater für die Dekarbonisierung von Nutzfahrzeugen bei Campbells Consultancy. „Der Wendepunkt bei der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugflotten ist noch nicht erreicht, doch angesichts der zunehmenden regulatorischen Anreize und Berichterstattungspflichten bleibt die Vorbereitung auf diese betriebliche Umstellung entscheidend.“

Die Lösung für nachhaltiges Flottenmanagement wurde von Samsara entwickelt, um Kunden bei jedem Schritt auf ihrem Weg zu einem nachhaltigeren Betrieb zu unterstützen. Folgende neue und erweiterte Funktionen wurden heute angekündigt:

Der Fuel & Energy Hub ist die zentrale Anlaufstelle für Flotten mit unterschiedlichen Antrieben. Dazu zählen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Elektro- und Hybridfahrzeuge, um sicherzustellen, dass Fahrer:innen und Anlagen optimal funktionieren und Nachhaltigkeitsziele unterstützt werden. Das neue Dashboard ermöglicht es Betriebsleiter:innen, die Leistung der gesamten Flotte zu visualisieren und gleichzeitig verwertbare Erkenntnisse über Kraftstoffeffizienz, Kosten und Verbrauch zu gewinnen. So können Änderungen mit Zuversicht und Präzision gesteuert werden. Der Fuel & Energy Hub ist jetzt in der offenen Beta-Phase verfügbar.

Der Sustainability Report informiert Kunden über die Emissionen ihres Fuhrparks und ermöglicht es ihnen, den Ausstoß an verschiedenen Standorten und Fahrzeugen zu überwachen, um Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dieser Bericht bietet auch einen Einblick in die aktuellen und prognostizierten Flottenemissionen im Laufe der Zeit, so dass Kunden genauere Ziele setzen und den Fortschritt im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeitsziele verfolgen können. Der Nachhaltigkeitsbericht ist jetzt in der offenen Beta-Version verfügbar.

Mit Charge Control wird die Reichweitenangst der Fahrer reduziert, indem das Laden von E-Fahrzeugen in Echtzeit verwaltet und Ladeprobleme leicht erkannt werden. Kunden können nun benutzerdefinierte Ladeprofile für Gruppen oder einzelne Fahrzeuge erstellen und werden bei Unregelmäßigkeiten benachrichtigt. Charge Control wird diesen Sommer in einer offenen Beta-Version verfügbar sein.

Der EV Suitability Report bietet Kunden eine maßgeschneiderte Liste von Verbrennungsmotor-Fahrzeugen in ihrer Flotte, die sich am besten für eine Umstellung auf Elektrofahrzeuge eignen. Als Weiterentwicklung des bestehenden Fleet Electrification Report von Samsara enthält dieser neue Bericht nun eine Bewertung für alle Fahrzeugtypen und ermöglicht es Kunden, Elektrifizierungskriterien für erweiterte Empfehlungen zu konfigurieren. Der EV Suitability Report ist jetzt erhältlich.

Kunden von Samsara können die neuen Funktionen neben den bereits vorhandenen Berichten (Fuel & Energy Report, Driver Efficiency Report, Idling Events Report, Fleet Benchmarks Report) nutzen.

„M Group Services hat sich zum Ziel gesetzt, seine direkten Kohlendioxidemissionen bis 2030 um 50 % zu reduzieren und bis 2050 komplett emissionsfrei zu werden,“ erklärt Shaun Stephenson, Interim Managing Director bei M Group Services Plant & Fleet Solutions. „Samsara hilft uns dabei, diese Ziele zu erreichen, indem es uns die Daten und Werkzeuge an die Hand gibt. So können wir auf umweltfreundlichere Energiequellen umsteigen und unsere Fahrer befähigen, sich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt bewusster zu werden.“

Samsara ESG Bericht veröffentlicht

Samsara veröffentlicht heute seinen jährlichen Environmental Social Governance-Bericht (ESG) mit dem Titel „Building a safer and more sustainable world“. In diesem Bericht werden die bisherigen Fortschritte und die Grundsätze des Unternehmens für sein ESG-Engagement aufgeführt. Hierzu gehören Transparenz und Rechenschaftspflicht, datengestützte Lösungen und die Förderung von Mitarbeitern und Gemeinschaften.

„Um eine genaue Bewertung ihrer ESG-Dynamik vorzunehmen, benötigen Unternehmen eine einfache Möglichkeit, Datenpunkte über ihre gesamte Geschäftstätigkeit hinweg zu analysieren. Das erfahren wir immer häufiger von unseren Kunden, die auf der Suche nach Technologiepartnern sind, um die Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele zu verfolgen und zu melden“, so Jeff Hausman, Chief Product Officer bei Samsara. „Mit dieser neuen Lösung sind wir in der Lage, unseren Kunden Einblicke in den Kraftstoffverbrauch, die Fahrzeugnutzung und die Emissionen zu bieten. Das hilft ihnen, ihre Verbesserungsmöglichkeiten besser zu verstehen und Maßnahmen zu ergreifen.“

Die Lösung für nachhaltiges Flottenmanagement von Samsara ist jetzt für Kunden in Europa und Nordamerika verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich gern an den untenstehenden Kontakt.

Über Samsara

Samsara ist der Pionier der Connected Operations Cloud, die es Unternehmen, die von physischen Abläufen abhängig sind, ermöglicht, IoT-Daten (Internet der Dinge) zu nutzen, um verwertbare Geschäftseinblicke zu entwickeln und ihre Abläufe zu verbessern. Das Unternehmen ist in Nordamerika und Europa tätig und bedient Zehntausende von Kunden in einer Vielzahl von Branchen, darunter Transportwesen, Groß- und Einzelhandel, Baugewerbe, Außendienst, Logistik, Versorgungsunternehmen und Energie, Behörden, Gesundheitswesen und Bildung, Fertigung, sowie Lebensmittel und Getränke. Samsara hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit der Abläufe zu erhöhen, die die Weltwirtschaft antreiben.

Samsara ist eine eingetragene Marke von Samsara Inc. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Warenzeichen gehören den jeweiligen Inhabern.

Mehr über Samsaras Mission finden Sie unter samsara.com.

