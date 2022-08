Sana Commerce als Nischenplayer im Magic Quadrant von Gartner für den digitalen Handel ernannt

Bewertung erfolgte auf Grundlage des Zusammenspiels von Vision und deren Umsetzung

Rotterdam / München, 22. August 2022 – Sana Commerce, eine führende ERP-integrierte E-Commerce-Plattform, die B2B-Unternehmen beim Aufbau langlebiger Kundenbeziehungen unterstützt, wurde von Gartner als Nischenplayer im Rahmen des Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce* für das Jahr 2022 positioniert.

Michiel Schipperus, CEO Sana Commerce, erklärt hierzu: „Wir sind stolz darauf, erstmalig von Gartner in den Magic Quadrant for Digital Commerce aufgenommen worden zu sein. Dieser Schritt bestätigt uns in unseren Bestrebungen, B2B-Unternehmen zum Erfolg im E-Commerce zu verhelfen und zeigt uns, dass wir uns auf dem Weg zu weiteren Meilensteinen befinden. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen!“

Weitere Informationen und den vollständigen Bericht finden Sie unter: Gartner.com

*Gartner, „2022 Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce“, Jason Daigler et al, [11. August 2022]

Gartner Haftungsausschluss

GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder den jeweiligen Tochtergesellschaften in den USA sowie weltweit und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine der in unseren Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht dazu, ausschließlich die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollen nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Sana Commerce:

Sana Commerce ist ein zertifizierter SAP- und Microsoft Gold-Partner mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im B2B-E-Commerce Bereich, der von führenden Branchenexperten wie Gartner anerkannt ist. Weitere Informationen zu Sana Commerce finden Sie unter: https://www.sana-commerce.com/de/

Die ERP integrierte E-Commerce-Plattform hilft Herstellern, Distributoren und Großhändlern durch die Förderung langlebiger und zuverlässiger Kundenbeziehungen erfolgreich zu sein. Dieses Ziel erreicht Sana Commerce, indem die unternehmenseigenen Warenwirtschaftssysteme SAP und Microsoft Dynamics nahtlos an die E-Commerce-Lösungen angebunden werden. Systemsilos, unnötige Komplexität und Kompromisse, die durch gängige E-Commerce-Lösungen verursacht werden, entfallen dadurch. Um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen setzt man bei Sana Commerce auf drei essenzielle Vorteile: absolute Kundenzufriedenheit, Verlässlichkeit ohne Kompromisse und eine stetige Weiterentwicklung.

Bildquelle: @ Sana Commerce