Sanierungsschock ade!

Frank Hoffmann Immobilien: Unrenovierte Immobilien feiern ihr Comeback!

Seit 2022 waren unsanierte Immobilien nahezu unverkäuflich und litten teilweise unter drastischen Preisabschlägen von bis zu 30 Prozent. Käufer schreckten vor den hohen Modernisierungskosten zurück, doch diese Einstellung beginnt sich nun zu ändern. Während das Interesse an solchen Objekten wieder wächst, ist der Beratungsbedarf enorm gestiegen.

Vor allem aufgrund steigender Energiepreise und verschärfter gesetzlicher Vorschriften ist der Markt für ältere Objekte angespannt. Verkäufer müssen sich im Klaren sein, dass die Zeiten, in denen Immobilienpreise wie noch vor drei oder vier Jahren erzielt wurden, vorbei sind. Immobilien, die nicht modernisiert wurden, erzielen heute keine Höchstpreise mehr. Die Aufgabe eines Maklers ist es daher, den marktgerechten Preis der Immobilie zu ermitteln und den Verkäufer realistisch zu beraten. Manche Maßnahmen vor einem Verkauf an einer Immobilie durchzuführen können durchaus sinnvoll und erfolgreich für einen zügigen Verkauf sein. Manche Maßnahmen nicht, da die Vorstellungen des Eigentümers und die des potentiellen Käufers bezüglich der Modernisierung erheblich voneinander abweichen können.

Die jüngsten Veränderungen auf dem Immobilienmarkt zeigen, dass das Thema „Sanierung“ die Käufer nicht mehr so stark abschreckt wie noch vor einigen Jahren. Allerdings hat sich der Beratungsbedarf auch für Käufer deutlich erhöht. Diese sind sich bewusst, dass sie durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gewisse Sanierungspflichten übernehmen müssen, sobald sie eine ältere Immobilie erwerben. Das GEG schreibt vor, dass Bestandsgebäude innerhalb bestimmter Fristen energetisch aufgerüstet werden müssen, um den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu entlasten. Beispiele für diese Pflichten sind unter anderem die Dämmung von Dächern oder die Erneuerung veralteter Heizsysteme. Diese Vorschriften werfen für Käufer oft die Frage auf, wie sie die Kosten für diese Sanierungen überschlagen und finanzieren können.

Um hier Klarheit zu schaffen, bietet zum Beispiel die VR Bank in Holstein einen Online-Sanierungsrechner. Dieser kostenfreie Service ermöglicht es potenziellen Käufern, die Kosten einer Sanierung grob abzuschätzen und so ihre Finanzierungsmöglichkeiten besser zu planen. Darüber hinaus unterstützen Energieberater und Fördermittelexperten dabei, potenzielle Förderungen und Zuschüsse zu ermitteln, die die finanzielle Belastung verringern können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt für unsanierte Immobilien sich zwar erholt hat, jedoch Käufer und Verkäufer gleichermaßen eine fundierte Beratung benötigen. Makler spielen eine zentrale Rolle dabei, realistische Preise zu setzen und sowohl Verkäufer als auch Käufer sicher durch den aufwändigen Vermittlungsprozess zu führen. Dank unserer umfassenden Expertise und der Zusammenarbeit mit starken Partnern wie der VR Bank in Holstein helfen wir, den Verkauf und Kauf von Immobilien auch in diesem anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich zu gestalten.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Marktwerteinschätzungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

