Sanistationen für mehr Schutz vor COVID-19 in Zahnarztpraxen

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist ein höchstes Maß an Hygiene und Sicherheit elementar. Schließlich haben Ärzte, insbesondere Zahnärzte, momentan große Probleme damit, dass sich viel weniger Patientinnen und Patienten als vor der Pandemie in die Praxen wagen. Die Angst, sich mit der neuartigen Krankheit anzustecken, begünstigt leider, dass es oftmals zu spät ist, um den Zahn zu retten.

Die Firma Korr Dental aus Kleinmachnow führt deshalb ab sofort die brandneuen Sanistationen der Firma ZILFOR im Sortiment. Die turmförmigen Hygienestationen bieten insgesamt fünf Fächer, die jeweils Einweghandschuhe, Mund-Nasen-Schutzmasken, Einweg-Schuhüberzüge, Abfallsammelbehälter sowie einen Desinfektionsspender auf Handhöhe beherbergen.

Victor Korr, Geschäftsführer von Korr Dental: “Die Sanistationen sind absolut praxistauglich und sollten zu Zeiten von COVID-19 in keiner Zahnarztpraxis fehlen. Sie bieten sich zum Beispiel besonders für den Eingangsbereich an.”

Dank der ZILFOR Sanistation sind die zu Behandelnden bestmöglich geschützt – können sich sofort beim Betreten der Praxis die Hände desinfizieren und einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Ärzte können ihre Patientinnen und Patienten schon beim Betreten des Eingangsbereiches darauf hinweisen.

Die Stahlkonstruktionen in modernem Design sind in jeder RAL-Farbe bestellbar und können entsprechend dem Corporate Design der Praxis ausgewählt werden.

“Die ZILFOR Sanistation kostet 990 Euro – das ist ein unschlagbarer Preis für so ein Gerät mit allen Bestandteilen der Corona-Hygieneempfehlungen”, betont Victor Korr.

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich von der Anti-Pandemie-Station vorab im Showroom von Korr Dental überzeugen zu lassen.

Die Firma Korr Dental Geräte Technik GbR ist seit 1987 als Importeur und Händler von Dentalausrüstung und Dentalinstrumente namhafter internationaler und nationaler Hersteller in Kleinmachnow, nahe Berlin, tätig. Zahnarztpraxen, Chirurgen und Kieferorthopäden zählen zu den Kunden. Neben ganzen Behandlungseinheiten bietet Korr Dental Dentalinstrumente, Stahlschränke, Sattelhocker, Kompressoren, Absaugetechnik und Abscheidetechnik, Geräte zum Reinigen und Desinfizieren und Röntgengeräte an. Auf über 100 qm Ausstellungsfläche kann man sich in aller Ruhe informieren und die Geräte zu testen. Ein kompetentes Beraterteam steht zur Verfügung.

