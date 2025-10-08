Sanivia – digitaler Vorreiter für Pflegehilfsmittel

Pflegehilfsmittel im Wert von 42 EUR einfach online über die Pflegekasse beantragen – schnell, sicher und komplett digital.

Monheim am Rhein, Oktober 2025 – Die Sanivia GmbH revolutioniert die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln in Deutschland. Während viele Anbieter noch mit Papierformularen und langen Bearbeitungszeiten arbeiten, setzt Sanivia konsequent auf digitale Abläufe, moderne KI-gestützte Systeme und einen Service, der Pflegebedürftige wirklich entlastet.

Pflegebedürftige und Angehörige können ihren gesetzlichen Anspruch nach § 40 SGB XI jetzt in unter fünf Minuten online beantragen – komplett kostenlos, ohne Risiko und ohne Papierkram. Sanivia übernimmt alle Schritte: von der Genehmigung durch die Pflegekasse bis zur monatlichen Lieferung der Markenprodukte direkt nach Hause.

„Unser Ziel ist, Pflege einfach zu machen. Niemand sollte wegen komplizierter Anträge auf die Unterstützung verzichten, die ihm zusteht“, erklärt die Geschäftsführung der Sanivia GmbH. „Mit unserer digitalen Lösung können Pflegebedürftige alles bequem von zu Hause erledigen – schnell, sicher und zuverlässig.“

Über die Website www.sanivia.de oder direkt über www.sanivia.de/pflegehilfsmittel lässt sich der Antrag vollständig digital stellen. Nach Auswahl der gewünschten Produkte, Eingabe der persönlichen Daten und digitaler Unterschrift läuft der Rest automatisch: Sanivia klärt alles mit der Pflegekasse und startet nach Genehmigung sofort den Versand.

Kundinnen und Kunden profitieren zusätzlich von einem persönlichen Kundenkonto, in dem sie jederzeit Bestellungen ändern, das Lieferintervall anpassen oder neue Produkte beantragen können. Auch eine Pausierung oder Kündigung ist jederzeit möglich – ganz ohne Verpflichtung.

Die gelieferten Pflegehilfsmittel sind Markenprodukte namhafter Hersteller, darunter Handschuhe, Desinfektionsmittel, Bettschutzeinlagen, Mundschutz und vieles mehr. Jede Lieferung erfolgt pünktlich, zuverlässig und kostenfrei.

Auch Pflegedienste setzen zunehmend auf Sanivia: In nur wenigen Minuten können Pflegekunden digital angelegt werden – das spart Zeit, reduziert Büroarbeit und stärkt die Bindung zu den Patientinnen und Patienten.

Die hohe Zufriedenheit spiegelt sich in den zahlreichen 5-Sterne-Bewertungen bei Google wider. Kundinnen und Kunden loben besonders die einfache digitale Antragstellung, den freundlichen Service und die verlässliche Lieferung.

Sanivia zeigt, dass Pflege auch digital, menschlich und modern sein kann. Durch automatisierte Prozesse, sichere Datenübertragung und individuelle Kundenbetreuung setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der digitalen Pflegeversorgung.

„Pflege darf nicht an Formularen scheitern. Wir verbinden moderne Technologie mit echter Menschlichkeit – für mehr Zeit, weniger Aufwand und mehr Lebensqualität“,

so die Geschäftsführung der Sanivia GmbH.

Die Sanivia GmbH mit Sitz in Monheim am Rhein ist auf die digitale Versorgung mit zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln nach § 40 SGB XI spezialisiert. Das Unternehmen steht für einfache Antragstellung, papierlose Abwicklung mit den Pflegekassen, pünktliche Lieferungen und persönlichen Kundenservice.

Sanivia gilt als einer der führenden und modernsten Anbieter für Pflegehilfsmittel in Deutschland und arbeitet bundesweit mit zahlreichen Pflegediensten zusammen.

Kontakt

Sanivia GmbH

Emre Kalayci

Hauptstraße 44

40789 Monheim am Rhein

https://sanivia.de

