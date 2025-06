Santiago: Raffinierter Outdoor-Stuhl in Binsenoptik

A.B.C. Worldwide setzt auf Alu und Geflecht

Terrassenstühle in Binsenoptik oder mit grober Seiloptik haben nach wie vor die Nase vorn. Sie haben einen hohen Sitzkomfort, weil sich das Seilgeflecht anfühlt wie Stoff und den Körper gleichzeitig stützt und nachgibt. So bleiben die Gäste gerne ein bisschen länger auf der Terrasse sitzen. Außerdem wirkt der Terrassenstuhl „Santiago“ äußerst elegant, weil die Seiloptik einen filigranen Charakter vermittelt. Übrigens ist das Geflecht UV-beständig, so dass es auch bei extremer Sonneneinstrahlung seine original Farbe behält. Den Stuhl gibt es in den Farben Honey und Bottlegreen (s. Abb.)

Das Gestell des Outdoor-Stuhls besteht aus Aluminium. Dieser Werkstoff hat gleich mehrere Vorteile: Er ist korrosionsbeständig und kann bei jedem Wetter draußen bleiben. Außerdem ist ein Stuhl aus Aluminium leicht. Wenn die Terrasse bei schönem Wetter aus allen Nähten platzt, kann man schnell ein paar extra Stühle aufstellen. Praktischerweise ist der Stuhl „Santiago“ stapelbar, so dass man immer ein paar extra Stühle platzsparend im Lager verstauen kann.

Mehr Informationen: tps:// www.stapelstuhl24.com/katalog/stuehle_terrasse/terrassenstuhl_santiago_bottlegreen.htm

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

