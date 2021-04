SAP bestätigt IBsolution auch 2021 als SAP-Fokuspartner

Auszeichnung dank überdurchschnittlicher Marktperformance

IBsolution ist von SAP Deutschland erneut als SAP-Fokuspartner ausgezeichnet worden. Das Heilbronner Beratungshaus hat mit herausragenden Leistungen im Bereich Plattform & Technologie, im Kundensegment Discrete Manufacturing sowie in den Vertriebsteams “Consumer Industries – Process & Life Sciences” und “Service Industries – SPMT” überzeugt.

Grundlage für die Auszeichnung als SAP-Fokuspartner ist ein überdurchschnittliches Marktengagement im zurückliegenden Jahr. Dieses hat IBsolution im Sektor Discrete Manufacturing, in den Vertriebsteams “Consumer Industries – Process & Life Sciences” und “Services Industries – SPMT” sowie im Bereich Plattform & Technologie erbracht. Folgerichtig hat SAP dem Heilbronner Beratungshaus den Status “SAP-Fokuspartner” verliehen.

Besonders stark bei Expertise und Innovationen

“Zum wiederholten Male als SAP-Fokuspartner ausgezeichnet zu werden, ist eine Bestätigung für unsere Innovationskraft und technologische Expertise”, sagt Loren Heilig, Geschäftsführer von IBsolution. “Wir schätzen die enge Zusammenarbeit mit SAP und werden sie weiterhin nutzen, um für unsere Kunden passgenaue, leistungsfähige SAP-Lösungen zu realisieren.” In der Bewertung verzeichnet IBsolution insbesondere in den Kategorien Expertise und Innovationen Spitzenresultate, die sich deutlich von den Durchschnittswerten der anderen teilnehmenden Beratungsunternehmen abheben.

Benchmarking anhand der Marktperformance

Der Bewertung durch SAP liegt eine Matrix mit den Dimensionen Innovationen, Expertise, Lösungen, Demand Generation und unterstützter Umsatz zugrunde. Sie dient dazu, die Marktperformance von SAP-Partnern zu ermitteln und im Sinne eines Benchmarkings zu vergleichen. Der Status “SAP-Fokuspartner” macht die Leistungen der Beratungshäuser transparent und gibt Unternehmen eine verlässliche Orientierung, wenn es darum geht, den geeigneten Partner für anstehende SAP-Projekte zu finden.

IBsolution ist ein auf SAP spezialisiertes Beratungshaus mit Stammsitz in Heilbronn und weiteren Standorten in Deutschland, Frankreich, Bulgarien und der Schweiz. Das Unternehmen versteht sich als Experte für alle SAP-Themen aus den Bereichen SAP S/4HANA, C/4HANA, Business Intelligence, Master Data Management, Identity Management, Security, Digitalisierung sowie Cloud-Computing. Und das bereits seit 2003 – unabhängig und inhabergeführt. Mehr als 200 engagierte Mitarbeiter schaffen bei IBsolution Lösungen, die sowohl die Fachbereiche als auch die IT begeistern. Kunden erhalten Business-Nutzen verpackt in Festpreispaketen, Nearshore-Angeboten und innovativen Produkten, die das Portfolio von SAP ideal ergänzen.

