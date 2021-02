SAP ehrt all4cloud Schweiz AG als Schweizer Newcomer des Jahres

Cham, 5. Februar 2021 – Die SAP hat gewählt: Die Schweizer Cloud-Company all4cloud Schweiz AG ist der Newcomer des Jahres 2020. Die Cloudspezialisten haben mit der Softwarelösung SAP Business ByDesign bereits im ersten Geschäftsjahr grosse Erfolge erzielt, verschiedene Schweizer Unternehmen schnell und sicher in die Cloud geführt und mit medtec4cloud eine All-around-Lösung für bevorstehende Anpassungen im Schweizer Medizinprodukterecht geschaffen.

Die all4cloud Schweiz AG hat sich mit einem starken ersten Geschäftsjahr die Auszeichnung als SAP Newcomer des Jahres verdient. Das Unternehmen hat sich auf die SAP-Lösung SAP Business ByDesign spezialisiert und begleitet mit eigens entwickelten Addons KMU auf dem Weg in die Welt des Cloud-ERP. Im vergangenen Jahr gingen so bereits mehrere Schweizer Unternehmen mithilfe von all4cloud und SAP Business ByDesign in die Cloud, so etwa auch die Kendox AG, die bei all ihren Gesellschaften auf die Lösungen von SAP und all4cloud setzt. “Wir sahen ein starkes Bedürfnis nach zeitgemässen Cloud-ERP-Lösungen im Schweizer Markt”, erinnert sich Wolfgang Kröner, CEO von all4cloud an die Geschäftsgründung im Jahr 2019 zurück. “Unsere bisherigen Kundenprojekte bestätigen das und wir freuen uns über die Anerkennung und Wertschätzung, die uns die SAP mit dem Newcomer Award entgegenbringt”.

Mit Cloud-ERP-Lösungen zum Unternehmenserfolg

“Erfolgreiche KMU sind ständig damit beschäftigt, Geschäftsprozesse zu optimieren, neue Kunden zu gewinnen und schnell auf veränderte Rahmenbedingungen oder Anfragen zu reagieren. Eine effiziente ERP-Lösung ist für den Unternehmenserfolg deshalb unumgänglich”, weiss Wolfgang Kröner und plädiert gleichzeitig für Cloud-Lösungen: “Mit dem Einsatz eines leistungsfähigen Cloud ERP können sich KMUs voll und ganz auf ihr Unternehmenswachstum konzentrieren.” Eine moderne Cloud-ERP-Lösung unterstützt Unternehmen nicht nur dabei, ihr Geschäft effizient und erfolgreich zu managen. Zusätzlich können sie sich voll auf ihre Kernkompetenzen fokussieren und ihr Datenpotential vollumfänglich ausschöpfen. “Wir freuen uns darauf, diese Vorteile für verschiedene Branchen in den Schweizer Markt zu bringen”, so Kröner.

All-around-Lösung für die Medizinaltechnikbranche

In der starken Wachstumsbranche Medizinaltechnik besteht ein enormer Bedarf an integrierten Cloudlösungen. Notwendig machen das auch Anpassungen im Schweizer Medizinprodukterecht. Die Schweiz passt ihre gesetzlichen Grundlagen für Medizinprodukte den internationalen Entwicklungen an und stellt so sicher, dass sie weiterhin als gleichberechtigter Partner am europäischen Binnenmarkt für Medizinprodukte teilnehmimmt. all4cloud hat 2020 kurzfristig die SAP Qualified Partner-Package-Solution medtec4cloud auf den Weg gebracht, damit Schweizer Unternehmen auf die Herausforderungen der neuen Verordnung vorbereitet sind.

Ausblick auf 2021

Die Auszeichnung als Newcomer des Jahres soll aber erst der Startschuss für weitere Erfolge für all4cloud sein. “Für 2021 haben wir uns grosse Ziele gesteckt”, so Kröner. “Wir wollen weiter wachsen und planen deshalb auch, unseren Mitarbeiterstamm sukzessive auszubauen. Mit ihnen wollen wir uns weiter im Schweizer KMU-Markt etablieren und Schweizer Unternehmen mithilfe von SAP Business ByDesign in die digitale Zukunft führen.”

all4cloud GmbH & Co. KG ist einer der erfolgreichsten und mehrfach ausgezeichneten SAP Business ByDesign Partner, agierend in Deutschland und der Schweiz: Als 100%-ige Cloud-Company haben wir bereits hunderte mitteständische Unternehmen erfolgreich auf dem Weg in die Welt des Cloud-ERP begleitet. Unser Ansatz: Wir führen nicht einfach Software ein. Wir leben und denken in Prozessen, achten auf deren pragmatische Lebbarkeit und treten als ganzheitlicher Partner für unsere Kunden auf. Unser Ziel ist es, unsere Kunden schneller und besser zu machen – durch integrierte Prozesse und mehr Transparenz.

