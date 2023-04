SAP Migration Factory: Wie Unternehmen gemeinsam mit Devoteam der Umstieg auf S/4 HANA sicher gelingt

Weiterstadt, 04. April 2023 – Devoteam, ein führendes Beratungsunternehmen, das seit über 25 Jahren Kunden branchenübergreifend auf ihrer digitalen Transformationsreise begleitet, geht mit der SAP Migration Factory neue Wege. Devoteam ist Vorreiter, wenn es um die Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen geht und hat mit den darin enthaltenen Prozessen und Produkten in der Vergangenheit bereits zahlreichen Unternehmen aller Branchen dazu verholfen, mit innovativen Strategien weitreichende Erfolge zu erzielen. Mittlerweile zählt Devoteam zu einem der führenden Red Hat Partnern in Bezug auf SAP-Automatisierung und Migration. Mit der Migration Factory stellt der Experte für Automatisierung vielen Unternehmen das Fundament für eine erfolgreiche digitale Transformation bereit.

Cloud, ERP und Co. im Wandel

Anwendungen und Funktionen wie Cloud, ERP und Co. sind heutzutage kaum mehr aus dem Konzept eines modernen Unternehmens wegzudenken. Jedoch unterliegen die genannten Lösungen einem stetigen Wandel und entwickeln sich rapide weiter. Die Folge: Um die Erfolge, die durch die Umsetzung von Digitalisierungs- und Automatisierungsstrategien erzielt werden konnten, sicherzustellen, müssen Unternehmen zunehmend auf neue Lösungen setzen. Darunter fällt auch S/4 HANA.

Die ERP-Echtzeitlösung SAP S/4 HANA hält zahlreiche Mehrwerte für deren Anwender bereit. So führt der Einsatz der modernen ERP-Lösungen etwa zu einem beschleunigten Wachstum sowie zu einer umfangreicheren Wertschöpfung, was den Umstieg auf diese Lösung für viele Unternehmen attraktiv macht. Neben der Vielzahl an Vorteilen gibt es allerdings einen weiteren Grund, warum nun viele Betriebe auf den Wechsel zu SAP S/4 HANA setzen: aufgrund der sich stetig weiterentwickelnden SAP-Landschaft ist der Umstieg zu einer Notwendigkeit geworden.

S/4 HANA – wie der Umstieg mit Devoteam zum Erfolg wird

Damit der Umstieg sicher gelingt, stellt Devoteam mit der neuen SAP Migration Factory ein leistungsstarke Toolchain bereit, welche es Unternehmen nicht nur ermöglicht, Geschäftsprozesse in kürzester Zeit zu digitalisieren, sondern dabei auch zahlreiche, bedeutsame Mehrwerte zu generieren. Dank der SAP Migration Factory werden Lösungen wie SAP S/4 HANA in komfortabler Weise implementiert und etablieren dabei neue, effektive Digital Business Strategien – und all das mit geringem Aufwand.

Im Rahmen des IT-Consultings bzw. der IT-Managementberatung, erstellt Devoteam gemeinsam mit dem Kunden eine individuelle IT-Roadmap, Enterprise Architecture oder TCO-Analyse, um die bestmögliche Lösung zu finden. Dabei unterstützt Devoteam seine Unternehmenskunden proaktiv beim Implementierungsprozess und führt diesen Schritt für Schritt durch die einzelnen Etappen der SAP S/4 HANA-Transformationsreise. Angefangen mit einer umfassenden Systemanalyse, der Identifikation von relevanten Quelldaten, der Aufbereitung und Konsolidierung von Daten bis hin zur Umsetzung der Transformationslogik und der abschließenden Datenübertragung – Devoteam steht seinen Kunden bei jedem Schritt beratend zur Seite.

Während des gesamten Prozesses arbeitet man bei Devoteam mit Ansible von Red Hat – einer fortschrittlichen Automatisierungsplattform basierend auf Open-Source-Komponenten. Durch die umfassende IT-Automatisierung des gesamten Transformationsprozesses kann die SAP-Landschaft eines Unternehmens gemeinsam mit Devoteam völlig automatisiert migriert werden. Das Ergebnis: die schnelle, konsistente und sichere Bereitstellung der SAP S/4HANA ERP-Echtzeit-Lösung mit gleichzeitiger Entlastung des Operation Teams. Ein Prozess, der vor kurzem noch eine Implementierungszeit von mehreren Tagen in Anspruch genommen hat, kann dank der neuen SAP Migration Factory Toolchain sowie dem Ansible Automation Hub in nur wenigen Stunden koordiniert werden – und das für die gesamte SAP-Landschaft des Betriebs.

SAP S/4 HANA: eine Lösung – viele Möglichkeiten

Viele zentrale Lösungen, die es benötigt, um Geschäftsprozesse auf schnellstem Wege und mit langfristigem Erfolg zu digitalisieren, sind bereits im Kern der ERP-Echtzeitlösung SAP S/4 HANA enthalten. Zusätzlich besteht jederzeit die Möglichkeit, die Funktionen durch eine Vielzahl weiterer Line of Business (LoB)-Solutions zu ergänzen. Devoteam unterstützt Unternehmen dabei, die individuellen Anforderungen des jeweiligen Betriebs zu identifizieren und aus der breit gefächerten Auswahl an Modifizierungen des Ansible Automation Hubs geeignete Applikationsanpassungen vorzunehmen.

Treten Sie gerne mit den Experten von Devoteam in Kontakt und erfahren Sie mehr über die zahlreichen Möglichkeiten, welche die SAP Migration Factory Toolchain für Ihr Unternehmen zu bieten hat: https://de.devoteam.com/kontakt/



Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 10.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

