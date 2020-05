Sarah Kern veröffentlicht ihre Biografie “LEBEN!” im NIBE Media Verlag

Sarah Kern hat ihre Autobiografie im NIBE Media Verlag veröffentlicht.

Fester Bestandteil des internationalen Jet Set an der Seite des berühmten Modekönigs Otto

Kern war sie, erfolgreiche Unternehmerin rund um ihre eigene Modemarke “Sarah Kern” sowie

hingebungsvolle Mama zweier Söhne ist sie – SARAH KERN.

Vieles ist über sie erzählt worden, Wahres wie Unwahres, Wohlwollendes wie Boshaftes. Es

ist an der Zeit, die eigenen Erinnerungen zu bemühen und Fakten sprechen zu lassen, auch solche,

die bisher noch nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben.

Ihre Biographie liest sich wie ein Roman zwischen Sex & Crime und Romantik –

unermüdlich, aufregend und frech, ehrlich. Es ist der wechselvolle Werdegang einer starken Frau

zwischen allem und nichts, nichts und allem, die sich sogar alleinerziehend nie hat beugen lassen

und stets auch aus sich selber schöpfte. Eine Frau, die immer wieder dem Antityp von Mann verfiel,

dabei mehr und mehr sich selber entdeckte, um zu guter Letzt sich selbst genug zu sein.

Das Buch ist ein Appell an die moderne Frau, Freiheit und Selbstbestimmung zu zelebrieren,

immer weiterzukämpfen auch wenn es ausweglos erscheint, Mutterglück nicht auf dem Altar der

Karriere zu opfern.

Dennoch ist es nicht als reines “Frauenbuch” zu verstehen. Auch Männer werden sich

wiederfinden, ob nun schmunzelnd oder nachdenklich.

Sarah Kern ist eine Naturgewalt – ihr Leben ist der Beweis!

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.nibe-media.de%2Fprodukt%2Fsarah-kern-leben%2F&v=hTxXtP3R1zE&event=video_description&redir_token=e8HgtpAb5YvlTZ6fiSEPZhR-X7J8MTU4OTA5NzEyM0AxNTg5MDEwNzIz

https://www.amazon.de/gp/product/3966070626

Verlag mit Leib und Seele

Wir haben den Verlag im Jahr 2016 in Alsdorf bei Aachen gegründet. Unser Ziel war dabei, ein alternatives Verlagsmodell anzubieten. Mit einem engagiertem Team in Zusammenarbeit mit renommierten Druckereien, kreieren und verlegen wir Bücher verschiedener Genres. Uns ist dabei wichtig, dass die Autoren gerecht vergütet werden. Ihre Honorare fallen höher aus als bei vielen anderen Verlagen. Wir setzen alles daran, dass sich unsere Autoren in der Branche etablieren und viele Menschen erreichen können.

Wir setzen auf die Stärke des geschriebenen Wortes, sehen Bücher als kulturellen Wert in der Gesellschaft und das aktive Lesen als Fähigkeit mit hohem Einfluss auf die Kultur. Als Partner unserer Autoren haben wir das Privileg, die Bücher und Inhalte zu veröffentlichen und zu vermarkten. Wir begleiten die Autoren von der Idee bis zur perfekten Umsetzung mit Kreativität, professionellem Service und Engagement.

Die gesellschaftliche Verantwortung für die publizierten Inhalte ist unser Leitfaden in der täglichen Arbeit. Wir distanzieren uns deswegen ausdrücklich von jeder Form extremistischen oder populistisch-manipulativen Inhalts. Wir verstehen die Zusammengehörigkeit aller Mitwirkenden als das A und O unseres Wirkens, denn nur gemeinsam gelangen wir ans Ziel.

