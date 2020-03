SAUBER ENERGIE Waldpreis 2020: Schule in Kirchhundem gewinnt mit Walderlebnispfad

(Mynewsdesk) Köln, 30.03.2020 – Über 50 Kindergärten, Schulen und Initiativen haben beim SAUBER ENERGIE Waldpreis 2020 mitgemacht. Jetzt stehen die zwölf Gewinner fest: Auf dem ersten Platz in der Publikumsgunst liegt die Grundschule Kirchhundem im Sauerland mit der Planung eines Walderlebnispfades. Damit erhalten die Initiatoren mit 2.500 Euro den Hauptpreis für ihr Waldprojekt.

Den Wald praktisch erlebenDurch praktisches Erleben der Naturentfremdung entgegenwirken – das ist das Motto der Grundschule Kirchhundem. Mitten im nahegelegenen Wald ist mit Unterstützung ehrenamtlicher Helfer ein Waldklassenzimmer entstanden, in dem die Schüler „mit Begeisterung lernen“, wie die Initiatoren ihr Projekt beschreiben. Hier soll die Vielfalt des Lebensraumes Wald mit seinen Kreisläufen aufgezeigt und das Naturbewusstsein gestärkt werden. Rund um das Waldklassenzimmer entsteht ein Walderlebnispfad, für den nun das Fördergeld der SAUBER ENERGIE eingesetzt wird.

Natur achten und wertschätzen2.000 Euro gehen an die Zweitplatzierten, den Waldkindergarten Knechtsteden bei Dormagen. Die Waldkinder lernen dort, „der Natur gegenüber achtsam zu sein und das wertzuschätzen, was sie ihnen bietet“. Gespielt wird mit allem, was der Erlebnisraum Wald hergibt: Matsch und Moos, am Boden liegende Baumstämme, Stöcke und Blätter. Es wird gesungen und gelacht, geklettert und geschaukelt, gelesen und gemalt.

Das Geld soll hier für den Kindergartenalltag im Wald eingesetzt werden, so unter anderen für neue Bollerwagen, Wasserkanister, Aluminiumkisten und Klappschaufeln. Die Pflege des Kräutergartens kann zum Beispiel durch die Anschaffung einer Regentonne zur natürlichen Bewässerung unterstützt werden.

Über jeweils 1.500 bzw. 1.000 Euro können sich die Initiatoren auf dem dritten und vierten Platz freuen: Die Oberschule an der Weinau in Zittau bei sowie Katholische Grundschule in Fleckenberg/Sauerland. Die Plätze 5 bis 6 erhalten jeweils 700 Euro, die Finalisten auf den Rängen 7 bis 12 können sich über jeweils 500 Euro für ihre Waldprojekte freuen. Alle Informationen zum nachhaltigen Waldengagement der Preisträger finden sich auf https://www.sauber-waldpreis.de/projekte

Gemeinsam etwas für den Klimaschutz erreichen

Ziel der SAUBER ENERGIE-Aktion ist ein nachhaltiger Beitrag zum Erhalt des deutschen Waldes. Unter der Leitidee „Mit Energie anpacken“ soll umweltbewussten Menschen die Möglichkeit geboten werden, in einer starken Gemeinschaft mit kleinen Schritten Großes für den Klimaschutz zu erreichen. Neben dem 2019 erstmals ausgelobten SAUBER ENERGIE-Waldpreis und der Klimaschutz-Initiative „Mit Energie anpacken“ fördert die SAUBER ENERGIE außerdem regionale Waldaufforstungsprojekte über den gemeinnützigen Verein Bergwaldprojekt e.V. und das Urwaldprojekt des bekannten Försters und Buchautors Peter Wohlleben in Wershofen/Eifel.

Mehr erfahren: www.sauber-waldpreis.de, www.sauberenergie.de

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG

Die SAUBER ENERGIE wurde 2010 von sechs traditionsreichen Energieversorgern gegründet, um umweltbewussten Menschen eine Ökoenergie-Alternative zu bieten. Damit sind über 150 Jahre Energie-Know-how Ihre solide Basis für eine zuverlässige Versorgung mit unseren klimafreundlichen Energieprodukten SAUBER STROM und SAUBER GAS. Mit über 30.000 Kunden bundesweit hat sich die SAUBER ENERGIE als zuverlässiger Ökoenergiespezialist am Markt etabliert. Das Ziel: mit Energie anpacken beim Klimaschutz, gemeinsam, sicher und bezahlbar.

Das Produkt SAUBER STROM ist mit dem hochwertigen First Climate Ökostrom-Standard zertifiziert. Das heißt: 100 % Wasserkraft verbunden mit der Investition in neue Ökokraftwerke. Mit jeder verbrauchten Kilowattstunde wird also in den Ausbau erneuerbarer Energien investiert. Außerdem werden Emissionen, die beim Bau und Betrieb der Kraftwerke entstehen durch Klimaschutzprojekte vollständig kompensiert. Geprüft und bestätigt vom TÜV Nord. Das Prinzip von SAUBER GAS: CO2-Emissionen die hier entstehen, werden andernorts zu 100 % ausgeglichen über internationale Klimaschutzrpojekte. Ein besonderes Plus bieten die Gasprodukte SAUBER GAS Bio. Mit 10, 30 oder 100 Prozent Biogasanteil aus biogenen Reststoffen wird die Umwelt entlastet und ein Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung geleistet. SAUBER GAS Bio ist ebenfalls TÜV-zertifiziert.

Seit 2016 fördert SAUBER ENERGIE regionale Waldaufforstungsprojekte in Deutschland über den gemeinnützigen Verein Bergwaldprojekt e.V. Ziel ist der langfristige Erhalt unserer heimischen Wälder, die als artenreiche Ökosysteme Basis für einen effektiven Klimaschutz sind. Unter der Leitidee Mit Energie anpacken initiiert die SAUBER ENERGIE seit Oktober 2018 vielfältige Klimaschutz-Aktionen. Das Prinzip hier: Auch kleine Schritte sollen in der Gemeinschaft nachhaltige Veränderungen bewirken. www.sauberenergie.de; www.mit-energie-anpacken.de

