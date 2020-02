SAUBERKEIT – (k)eine Frage der Einstellung

Bei der Langer Group ist das richtige Bewusstsein für Sauberkeit und Ordnung Grundvoraussetzung für die Einstellung im Unternehmen

In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen Dieter Langer zu einer der bekanntesten Unternehmensgruppen im Bereich Gebäudereinigung und Facility Management entwickelt. Die Langer Group arbeitet heute, über 100 Jahre nach Gründung des Unternehmens, in 8 Produktbereichen und zählt über 700 Mitarbeiter.

Und genau diese Mitarbeiter sind, was das Unternehmen ausmacht. “Auch in unserer Branche merken wir den Bewerbermangel”, so Herr Efstathiou, Geschäftsführer der Langer Group. “Dabei ist es gerade in unserem Bereich wichtig, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zu finden, die Freude an der Arbeit haben. Denn bei uns prägen Kundenorientierung und Dienstleistungsgedanke das Handeln. Nur wenn das alles gegeben ist, können wir garantieren, dass wir gute Arbeit leisten und die Kunden zufrieden sind. Deshalb werden Mitarbeiter von uns sorgfältig ausgewählt, eingearbeitet und eingesetzt.

Denn gerade die Zufriedenheit der Kunden ist in den letzten Jahren zum Aushängeschild des Unternehmens geworden. Die erstaunliche Erfolgsgeschichte der Unternehmensgruppe gründet sich auf einer Vielzahl an Kunden mit den unterschiedlichsten Anforderungen, die das Reinigungsunternehmen jederzeit weiterempfehlen würden. Auftraggeber aus den unterschiedlichsten Branchen und Marktbereichen (Einzelhandel, öffentlicher Dienst, Gesundheitswesen uvm.) wissen, dass man sich bei der Langer Group auf die versprochene Qualität der Leistungen verlassen kann und das direkte und kompetente Ansprechpartner stets einen offenen und partnerschaftlichenDialog mit den Kunden pflegen. Dabei stellen diese sicher, dass die angebotene Dienstleistung optimale Problemlösungen mit hohem Kundennutzen verbindet und eventuelle Probleme schnell und flexibel gelöst werden.

Für die Mitarbeiter des ehemaligen Familienunternehmen bedeutet das wiederum, einem wachsenden Unternehmen anzugehören, das Wert darauf legt sich und seine Belegschaft stetig weiterzuentwickeln.

Gebäudedienstleister setzen heutzutage modernste Technik ein und streben nach kontinuierlicher Innovation zum Nutzen der Umwelt, Mitarbeiter und der Kunden. Nur so bleiben sie wettbewerbsfähig.

Die Langer Group stärkt durch gezielte Investitionen in Innovationen ihre Wettbewerbsfähigkeit und sichert somit die langfristige Weiterentwicklung des Unternehmens. Dabei weiß man, dass es die Mitarbeiter sind, die innovative Techniken anwenden und Prozess umsetzen. Denn nur durch die Menschen im Unternehmen werden gute Dienste geleistet, die dem Unternehmensanspruch gerecht werden, alle Entwicklungen und Dienstleistungsangebote mit einem Höchstmaß an Ordnung und Sauberkeit zu verbinden.

Wer also mit der Langer Group arbeitet, weiß, dass sich verschiedene Fähigkeiten und Erfahrungen der einzelnen Mitarbeiter mit dem Managementwissen der Geschäftsführung und der Unternehmensphilosophie “Sauberkeit – (k)eine Sache der Einstellung” vereinen. Dabei liegt der Fokus immer auf einem menschen- und umweltfreundlichen Wachstum.

Deshalb – und nur deshalb – kann das ehemalige Familienunternehmen aus der Rhein Neckar Region heute auf ein erfolgreiches und vielfältiges Dienstleistungsportfolio blicken, dass jederzeit im Sinne des Kunden umgesetzt werden kann. Ob Glas- und Gebäudereinigung, Bau- und Grundreinigung, Hausmeisterservices, Catering oder Warenservice, das Angebot ist vielfältig.

(Weinheimer Nachrichten)

Die Dieter Langer GmbH ist ein Traditionsunternehmen aus Mannheim, das sich der Reinigung und Instandhaltung von Geschäftsräumen, Produktionsstätten und anderen Unternehmensbereichen verschrieben hat. Mit den erweiterten Dienstleistungsangeboten der Partnergesellschaften der Langer Group kümmern wir uns außerdem mit viel Erfahrung, Interesse und Leidenschaft um Waren und ausgelagerte Services unserer Kunden.

Firmenkontakt

Dieter Langer GmbH

TIna Schmid

Bad Kreuznacher Str. 21

68309 Mannheim

06217207900

marketing@langer-service.de

http://www.langer-service.de

Pressekontakt

TOM4U

TIna Schmid

Zum Weinberg 17

67229 Grosskarlbach

01718029004

ts_tom@outlook.de

http://www-tom4u.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.