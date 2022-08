Save the Date – 15.11.2022

„Ohne Kunststoff wird es kalt und der Teller bleibt leer“

Die Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg setzt ihre Dialogreihe rund um die Ressource Kunststoff fort. Am 15.11.2022 geht es um 18.00 Uhr im Deutschen Museum Bonn um die Rolle des Materials Kunststoff in der aktuellen Situation.

Bonn, den 31.08.2022 „Ohne Kunstsoff wird es kalt und der Teller bleibt leer“ – diese Aussage diskutieren die Verantwortlichen der Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg auf der für den 15.11.2022 geplanten Veranstaltung der Reihe „Kunststoff meets Nachhaltigkeit“.

2021 gestartet, wollen die Unternehmen hinter der Kunststoff Initiative aufklären und informieren. Klimaschutz und Energiesparen sind zwei wichtige Anforderungen, die unsere Gesellschaft aktuell in Rekordzeit bewältigen muss. „Dies geht nur, wenn wir das Material Kunststoff dort einsetzen, wo es einen spürbaren Mehrwert bietet“, betonen die Verantwortlichen der Kunststoff Initiative Bonn/Rhein-Sieg. Und so plant man für die Veranstaltung im Deutschen Museum Bonn u.a. Vorträge zum Material beim Hausbau, in der Küche, beim Transport von Energie oder auch als Verpackung.

So zeigt die Fa. Röchling, Troisdorf, auf, warum moderne Kunststoffe beim Hausbau unerlässlich sind, während die Hennecke GmbH die Bedeutung von technischen Isolierungen bei der Einsparung von Energie erläutert. In der abschließenden Diskussion soll es kontrovers zugehen. Hier stehen Verpackungen aus Kunststoff im Mittelpunkt. Vertreter der Universität, der Hochschule Bonn Rhein-Sieg sowie von Ökopol, Hamburg, und Bonn Orange diskutieren über biobasierte Alternativen, eine fachgerechte Entsorgung und erforderliche Aufklärung des Verbrauchers.

Die Veranstaltung „Ohne Kunststoff wird es kalt und der Teller bleibt leer“ findet am 15.11.2022, um 18.00 Uhr im Deutschen Museum Bonn statt.

Zur Kunststoff-Initiative gehören: Dr. Reinold Hagen Stiftung, Hennecke GmbH, Kuhne Group, LEMO Maschinenbau GmbH, Siegfried Pohl Verpackungen GmbH, Reifenhäuser Gruppe und Röchling

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: https://kunststoff-initiative.com/events/ohne-kunststoff-wird-es-kalt-und-der-teller-bleibt-leer/

„Kunststoff – das Material mit Perspektiven“ – mit dieser Aussage ist die Kunststoff-Initiative in der Region angetreten. Gemeinsam will man aufklären, die Verbraucher der Region mit korrekten Daten und Fakten versorgen und zur sachgerechten Diskussion zum Material Kunststoff beitragen. Anhand von verschiedenen Einsatzfeldern soll gezeigt werden, wie wichtig gerade in Zeiten von hohen Hygieneanforderungen und CO2 Reduzierung Kunststoffe sind.

