SB Unternehmensgruppe bekommt Zuwachs

Mit der Geschäftsübernahme der Team Service GmbH baut die Leichlinger Unternehmensgruppe ihr Dienstleistungsangebot weiter aus.

Covid, Inflation und explodierende Energiekosten sind für Unternehmen aktuell große Herausforderungen. Sich trotz Widrigkeiten zukunftssicher aufzustellen, ist und war schon immer die Philosophie der SB Unternehmensgruppe. Einen erneut wichtigen Schritt in diese Richtung hat die SB Gruppe, jetzt mit der Übernahme der Team Service GmbH eingeleitet.

Team Service ist als Gebäudediensteleister im Bereich der Hotel- und Gastronomiebranche ein Baustein, der sehr gut in das Leistungsspektrum von SB passt. Bereits 2018 hatten die Leichlinger mit dem Gebäudereiniger ORVA GmbH einen Spezialisten für die Hotel- und Gastronomiebranche als Tochtergesellschaft ins Boot geholt. Mit Team Service, das in die Orva GmbH vollständig eingegliedert wird, kann SB das Serviceangebot nun auf das Personalwesen sowie die Hotel- und Gastronomiebranche sowie dessen Reinigung nicht nur ausweiten, sondern noch deutlich vergrößern. Die Hotel- und Gastronomiebetriebe zuverlässig mit gutem Personal zu unterstützen sowie als gemeinsame Stärke am Markt aufzutreten, ist in Zukunft ein vorrangiges Ziel der Gruppe um mit der Gemeinsamen Stärke von Team Service sowie der ORVA in Kölner Raum aufzutreten.

„Mit der Übernahme sichern wir Arbeitsplätze, unterstützen Betriebe in schwierigen Zeiten der Personalbeschaffung und erschließen in unserer eigenen Gruppe neue Perspektiven in anderen sowie veränderten Märkten“, ist Stephan Bilo vom vielfachen Nutzen der Übernahme überzeugt. 120 Mitarbeiter*innen werden mit Team Service am 1. November offiziell in die Tochtergesellschaft ORVA der SB Unternehmensgruppe integriert.

Profil:

Die SB Unternehmensgruppe mit Sitz in Leichlingen, Nordrhein-Westfalen, ist in den verschiedensten Geschäftsbereichen rund um die infrastrukturelle Betreuung von Immobilien tätig. Die professionellen Dienstleistungen umfassen die Bereiche Reinigung, Hygiene und technisches Facility Management. Instandhaltungsaufgaben werden über die ebenfalls in die Gruppe integrierte colourpro GmbH abgewickelt. Bislang beschäftigt die SB Unternehmensgruppe rund 1500 Mitarbeiter*innen.

Die Erhaltung der Betriebsfähigkeit eines Unternehmens ist eine komplexe Aufgabenstellung. Neben der Sauberkeit der Arbeitsplätze und Betriebsstätten zählen die Wartung der technischen Anlagen sowie die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften zu den wichtigsten Herausforderungen. Die SB Professional Cleaning GmbH konzentriert sich seit ihrer Gründung im Jahr 1994 darauf, ein möglichst breites Dienstleistungsspektrum anzubieten, um Sie als Kunden bestmöglich entlasten zu können. Dabei setzen wir konsequent auf Fachreinigungskräfte und ein lückenloses Qualitätsmanagement. Durch unser ausgeklügeltes System von Objekt- und Bereichsleitern und übergeordneten Qualitätsbeauftragten sind wir in der Lage, auch höchste Qualitätsanforderungen zu erfüllen.

Kontakt

SB Unternehmensgruppe

Mike Drobisch

Merlenforst 2

42799 Leichlingen

02175/8952-0

02175/8952-50

info@sbgruppe.de

http://www.sb-clean.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.