SBH entwickelt neues Träger-Verbauplatten-System

Echte Alternative zur Trägerbohlwand

SBH Tiefbautechnik entwickelt neues Träger-Verbauplatten-System

Schnell – kosteneffektiv – umweltfreundlich

Das neue, von SBH entwickelte Verbausystem bietet die erste, echte Alternative zum herkömmlichen Berliner-Verbau, der Trägerbohlwand, und stellt dies hier an der Baustelle Oberhausen, wo ein Verbau für ein Betonbauwerk benötigt wird, unter Beweis.

Schnell

Die speziellen Träger des neuen SBH-Träger-Verbauplatten-Wandsystems lassen sich schnell und einfach, mit oder ohne Schutzrohre in Bohrungen einsetzen oder auch direkt rammen.

Problemlos mit meist vorhandenem Equipment und bis in Tiefen über 10 Meter.

Die Verbauplatten werden schräg gefändert, also versetzt und leicht überlappend übereinander, maschinell zwischen den Trägern eingesetzt.

Das, dem Aushub folgend einzubauende Bolzensystem (zum Patent angemeldet) gleicht eventuell vorhandene Toleranzen vollständig aus.

Der, bei herkömmlichem Verbau übliche, händische Einbau von Holzbohlen entfällt völlig.

Das spart Einbauzeit.

Kostensparend

Im direkten Vergleich zur klassischen Trägerbohlwand erfordert das SBH System 50% weniger Träger, bedingt durch doppelte Feldlänge.

Ein Hauptvorteil des Systems liegt in der weitaus höheren Ein- und Ausbauleistung im Vergleich zur Verwendung von Holzbohlen.

Umweltschonend

Ein klares Plus für die Umwelt – die Stahl-Verbauplatten lassen sich nahezu unendlich oft wieder einsetzen

Sollte eine Platte schadhaft werden, so kann sie zu 100% recycelt werden.

Eine chemische Behandlung ist, anders als bei Holzbohlen, nicht gegeben und die aufwändige Entsorgung nach der Verwendung entfällt.

