ScaleUp 360° Big Data: Erreichen Sie Ihre Zielgruppe und vergrößern Sie Ihre Lead Pipeline

Berlin, 06. Januar 2020

Als Business Partner beim digitalen Big Data & Analytics Summit in DACH ScaleUp 360° Big Data (11. – 12. März 2020), präsentieren Sie Ihre Lösung oder Ihr Tool vor einem Fachpublikum mit Budgetverantwortung – und das direkt vom Schreibtisch aus. Nutzen Sie das Webinar Format für Live Demos oder Case Studies und um Ihre Expertise vor einer exklusiven Community von Business Prospects vorzustellen.

ScaleUp 360° Big Data ist das deutschsprachige Digital-Event für Big Data Spezialisten aus der D/A/CH Region, die über Strategien und erfolgreiche Projekte im Kontext Smart Data und Data Analytics informiert werden und mit Fachkollegen diskutieren können.

Warum als Business Partner an der ScaleUp 360° Big Data teilnehmen?

– Das Webinarformat ist der effektivste Weg für Lead Nurturing und Lead Generierung

– Steigern Sie Ihre Bekanntheit, indem Sie Ihre Marke / Ihr neuste Lösung vor Ihrer Zielgruppe vorstellen

– Das Live Setting inkl. Q&A-Session gibt Ihnen die Möglichkeit direkt mit Ihren Kunden zu kommunizieren

– Weitere Infos finden Sie hier: https://www.scale-up-360.com/de/big-data/partners/

Positionieren Sie Ihr Unternehmen als First Mover und Vordenker – Werden Sie Teil der ScaleUp 360° Partner Community. Thyssenkrupp, Emerson, DB Systel, Adidas, Denodo uvm. sind bereits mit spannenden Vorträgen dabei – Werfen Sie einen Blick auf die Agenda ( https://www.scale-up-360.com/de/big-data/agenda/), um mehr zu erfahren und ein passendes Thema zu finden.

ScaleUp 360° Big Data ist Teil der digitalen we.CONECT Eventreihe. ScaleUp 360° bringt etablierte Branchenexperten und Entscheidungsträger von weltweit führenden Unternehmen zu digitalen Events zusammen, um in interaktiven Webinar-Sessions Lösungen für geschäftskritische Herausforderungen vorzustellen. Alle Informationen zu den Events finden Sie auf unserer Website unter https://www.scale-up-360.com

we.CONECT Global Leaders is a leading business information company, developing and providing digital business information, senior level B2B events, business communities & supporting event technology at the interface between real live business, digital transformation & future technologies & challenges. Leveraging our expertise and strong relationships with key experts across the globe, we create events, content and communities that deliver mindblowing ideas, innovations & opportunities to make your business growth.

If you have any questions regarding this event, don“t hesistate to contact me.

Kontakt

we.CONECT Global Leaders GmbH

Sarah Kotysch

Reichenberger Straße 124

10999 Berlin

+49 30 52 10 70 3 – 119

sarah.kotysch@we-conect.com

https://www.we-conect.com/de/

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.