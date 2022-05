Scality ARTESCA wurde im GigaOm Radar Report für High-Performance Object Storage als „Outperformer“ ausgezeichnet

Die Lösung adressiert massive Datenherausforderungen der neuen, cloud-native Welt

München, Deutschland, 5. Mai 2022: Die ARTESCA-Lösung von Scality erhielt Bestnoten im aktuellen GigaOm Radar Bericht über High-Performance Object Storage. Darüber hinaus wurde die RING-Lösung des Unternehmens in einem begleitenden Bericht zu Enterprise Object Storage für ihre globale Präsenz mit einem starken Ökosystem und überragende Leistung in die Top-Kategorie „Outperformer“ aufgenommen. ARTESCA wurde für Core-to-Edge-Anwendungen entwickelt und ist eine intuitive Software, die Objektspeicherung für die Cloud-native Ära neu erfindet.

Nutzer wünschen sich Objektspeicherlösungen mit besseren Leistungsmerkmalen, die sowohl kleine als auch große Dateien verarbeiten können. Ältere Objektspeicherlösungen waren nicht für Flash-Speicher ausgelegt und auch nicht für den Umgang mit sehr kleinen Dateien (Dateien ab einer Größe von Hunderten von Bytes bis Kilobytes) optimiert. Mit RING und ARTESCA bietet Scality Lösungen für Unternehmen jeder Größe, die in Petabyte-Umgebungen (RING) bis hin zum Edge-Bereich (ARTESCA) implementiert werden können.

Die Analysten von GigaOm heben die Zusammenarbeit Scalitys mit HPE sowie die Eigenschaften von ARTESCA hervor: „Mit der neuen ARTESCA-Lösung, die NVMe, Intel Optane sowie QLC-Optimierungen unterstützt, bietet Scality ein überzeugendes Werteversprechen und ist damit in der Lage, herausragende Geschwindigkeit zu vertretbaren Storage-Kosten zu bieten. In enger Zusammenarbeit mit HPE offeriert Scality optimierte, integrierte und einfach zu implementierende Appliances an. Die Lösung entwickelt sich dank einer vielversprechenden Roadmap, die den Funktionsumfang weiter vervollständigt, vom Feature Play zum Platform Play.“

Das ARTESCA-Angebot wurde für Flash-Medien optimiert – darunter auch NVMe und Intel Optane. Scality und Intel haben diese Fähigkeit kürzlich gemeinsam getestet und validiert. Bei diesen Tests wurde die Geschwindigkeit sowohl bei kleinen als auch bei großen Dateien gemessen – der Schlüssel zu „Fast Object Storage“ für neue Workloads. Die Ergebnisse zeigen, dass ARTESCA das Versprechen für einen hochperformanten Objektspeicher erfüllt, um die Anforderungen einer neuen und schnell wachsenden Anwendungsklasse zu erfüllen.

Enrico Signoretti, Senior Analyst bei GigaOM, erklärt: „Scality hat im letzten Jahr eine beeindruckende Entwicklung vollzogen. Der RING kann eine hervorragende Erfolgsbilanz für traditionelle Objektspeicher-Workloads vorweisen, während die neue ARTESCA Lösung sehr gut positioniert ist, um die Anforderungen von Anwendern zu erfüllen, die eine Plattform benötigen, die Anwendungen und Implementierungen der nächsten Generation unterstützt, einschließlich Edge-, IoT- und High-Performance-Workloads.“

Giorgio Regni, Chief Technology Officer und Mitgründer von Scality, erklärt: „Scality entwickelt Lösungen, die Unternehmen bei der Bewältigung massiver Datenherausforderungen helfen, um die digitalen Dienste bereitzustellen, auf die wir alle angewiesen sind. Mit unserer nachgewiesenen Fähigkeit, High-Performance Object Storage zu liefern, helfen wir unsere Kunden in die Lage zu versetzen, aus ihren riesigen Datenmengen einen Mehrwert zu schaffen. Die Auszeichnung als Outperformer durch GigaOM ist eine weitere Bestätigung für das, was wir mit ARTESCA und dem RING erreicht haben.“

Über Scality

Die Scality ® Storage Platform ermöglicht Unternehmen einheitliches Datenmanagement an jedem Speicherort – von Edge zu Core zu Cloud. Unsere marktführende File- und Object Storage-Software wurde entwickelt, um Daten On-Premise sowie in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen jederzeit verfügbar bereitzustellen. Der moderne Ansatz von Scality RING

und ARTESCA zur Verwaltung von Daten im gesamten Unternehmen beschleunigt Business Insights für fundierte Entscheidungen ohne Einschränkungen. Um in einer datengetriebenen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen IT-Entscheider sowie Anwendungsentwickler auf langfristige Investitionen in Scality zum Aufbau zukunftsweisender und anpassungsfähiger Lösungen. Scality ist seit Jahren anerkannter Martkführer durch Gartner und IDC. Folgen Sie uns über @scality und LinkedIn. Besuchen Sie http://www.scality.com/de oder abonnieren Sie unser blog.

Firmenkontakt

Scality

Connie Haag

43777 Central Station Drive, Suite 410

20147 Ashburn, VA 20147, USA

0447850416375

info@scality.com

https://www.scality.com

Pressekontakt

A3 Communications

Connie Haag

Pond Croft 22

GU467UR Yateley, Hampshire

0447850416375

connie.haag@a3communications.de

http://www.a3communications.co.uk/home

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.