Scality intensiviert Weiterentwicklung von RING8 mit neuen Business Continuance Lösungen

Vereinfachtes Datenmanagement für Hybrid-Cloud und geo-distributed Umgebungen gehen einher mit Kostensenkungen

München, Deutschland – 23. März 2021 – Always on: Geschäftliche Kontinuität und Desaster Protection sind für Unternehmen aller Branchen existentiell. Es gilt, Cloud-Umgebungen zu optimieren und die Betriebskosten trotzdem so gering wie möglich zu halten. Um diesen Anforderungen optimal zu begegnen, hat Scality das eigene Scale-Out File System (SOFS) weiter entwickelt und Verwaltung, sowie Monitoring des RING8 Datei- und Objektspeichersystems verbessert.

Die neue Version bietet signifikante Optimierungen von Implementierungen auf Petabyte-Niveau. Dazu gehören geo-distributed Lösungen für die leistungsintensivsten dateibasierten Anwendungs-Workloads sowie eine Vereinfachung der Aufgaben für Storage Administratoren mit “Point-n-Click”-Funktionalität.

Weitere Vorteile des RING 8 Updates:

-Geschäftliche Kontinuität und Desaster Protection: Unternehmenskunden haben große, dateibasierte Anwendungs-Workloads für Big-Data-Analytics, Backup und medizinische Bildgebung (PACS/VNA), die eine maximale System- und Datenverfügbarkeit erfordern und somit geo-distributed Lösungen verlangen. Durch die Erweiterung der bereits vorhandenen geo-distributived Dateisystem-Funktionen bietet RING diesen Kunden jetzt hochverfügbare Business Continuance und Desaster Protection, der für solche massiven Datei-Workloads erforderlich ist.

-Detaillierte Utilization Metrics für Abrechnung und Charge-Back – dynamisch optimierte Überwachung der Auslastung und des Reporting für Performance (Ops, Bandbreite) sowie Kapazitätsmetriken für multi-tenant Implementierungen. Damit erhalten Service-Provider und Unternehmen, die RING für die Bereitstellung von Cloud-Diensten einsetzen, verbrauchsbasierte Metriken und Reporting für detaillierte Abrechnungen/Charge-Back.

-Verbesserte Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit: Mit Blick auf Administratoren vereinfacht diese Version die gängige Bereitstellung von NFS- und SMB-Volumes, das Management gemeinsamer ACLs und Monitoring-Aufgaben durch Automatisierung sowie UI-gesteuerte Prozesse weiter. Neu ist auch der Support für das beliebte Open-Source-Tool Prometheus für Monitoring, und die API. Diese Funktionen unterstützen gezielt zeitliche Effizienz sowie die weitere Reduzierung der Betriebskosten, die mit dem Management der Datenspeicherung auf large-scale Niveau verbunden sind.

Paul Speciale, Chief Product Officer, Scality, erklärt: “Angesichts des rasanten Datenwachstums und der steigenden Kosten mit Bllick auf Storage und Management von Daten auf Petabyte-Niveau und darüber hinaus hat Scality erheblich in die weitere Vereinfachung und Reduzierung der RING Betriebskosten investiert. Wir bieten das einzige integrierte Scale-Out File System in einer Objektspeicherlösung und arbeiten weiter an Innovationen, um die dynamischen Bedürfnisse unserer Kunden zu einem vertretbaren Preis zu erfüllen.”

Über Scality

Scality® ist markführender Anbieter von Software-Defined File and Object Storage Lösungen, die für On-Premises, Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen entwickelt wurden. Wir geben Kunden die notwendige Freiheit und Kontrolle, um in einer datengetriebenen Wirtschaft konkurrenzfähig zu bleiben.Scality wird von Gartner und IDC als Marktführer anerkannt. Folgen Sie uns über @scality und @LinkedIn. Besuchen Sie www.scality.com oder abonnieren Sie unseren Firmenblog SOLVED.

Kontakt

Scality

C.A. Haag

New Montgomery Street 149

94105 San Francisco, CA

017662032130

sales.eu@scality.com

https://www.scality.com

