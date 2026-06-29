SCC-Zertifikate verlieren zum 31.10. 2026 ihre Gültigkeit

Phoenix Corporate Health informiert über geänderte Regelungen und bietet Schulungen, Seminare und Prüfungen für operativ tätige Mitarbeitende an

Köln, Juni 2026 – Viele Unternehmen müssen sich auf eine wichtige Änderung im SCC-/SGU-Zertifizierungssystem einstellen: Zahlreiche SCC-Zertifikate für operativ tätige Mitarbeitende verlieren zum 31. Oktober 2026 ihre Gültigkeit unabhängig von dem ursprünglich auf dem Zertifikat ausgewiesenen Ablaufdatum.

Hintergrund ist die Übernahme der Programmeigentümerschaft durch den Verband akkreditierter Zertifizierungsgesellschaften (VAZ e.V.). In diesem Zuge wurde die Gültigkeitsdauer von Personenzertifikaten nach den Dokumenten SCC 017 und SCC 018 von bislang zehn auf fünf Jahre reduziert. Gleichzeitig endet zum 31. Oktober 2026 die Übergangsfrist für Zertifikate nach dem bisherigen SCC-2011-Regelwerk. Dadurch verlieren viele ältere Zertifikate früher ihre Gültigkeit als ursprünglich angegeben. Betroffen sind insbesondere operativ tätige Mitarbeitende und Produktionskräfte, die für ihre Tätigkeit einen gültigen SCC-Nachweis benötigen. In vielen Industrie-, Energie-, Chemie- und Dienstleistungsunternehmen ist die SCC-Zertifizierung eine wichtige Voraussetzung für den Zugang zu Betriebs- und Werksgeländen sowie für die Durchführung bestimmter Tätigkeiten.

„Viele Unternehmen verlassen sich auf das aufgedruckte Ablaufdatum ihrer Zertifikate und wissen nicht, dass zahlreiche Nachweise bereits zum 31. Oktober 2026 ihre Gültigkeit verlieren. Wer erst kurz vor Fristablauf reagiert, riskiert Engpässe bei Schulungs- und Prüfungsterminen. Deshalb empfehlen wir, frühzeitig zu prüfen, welche Mitarbeitenden betroffen sind“, erklärt Jürgen Freitag, Geschäftsführer der Phoenix Corporate Health GmbH.

Um Unternehmen bei der rechtzeitigen Requalifizierung ihrer Mitarbeitenden zu unterstützen, bietet die Phoenix Corporate Health GmbH Schulungen, Seminare und Prüfungen für SCC-Zertifizierungen an. Das Schulungskonzept verbindet digitale Lernformen mit praxisnaher Ausbildung: Der theoretische Teil wird online durchgeführt und ermöglicht den Teilnehmenden eine flexible Vorbereitung unabhängig von Ort und Zeit. Der praktische Teil findet anschließend in Präsenz statt und bietet die Möglichkeit, die erworbenen Kenntnisse unter fachkundiger Anleitung anzuwenden und zu vertiefen. Durch diese Kombination profitieren Unternehmen von einer effizienten und zeitgemäßen Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass erforderliche Qualifikationen rechtzeitig erneuert werden und die Einsatzfähigkeit der Beschäftigten erhalten bleibt.

Interessierte Unternehmen und Fachkräfte können sich bereits jetzt über verfügbare Schulungstermine, Seminare und Prüfungsmöglichkeiten informieren.

Über die Phoenix Corporate Health GmbH

Die Phoenix Corporate Health GmbH gehört zu den etablierten überbetrieblichen Diensten für Arbeits- und Gesundheitsschutz in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 40 festangestellte Mitarbeitende betreuen deutschlandweit Kunden in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement und Prüftechnik. Das Unternehmen beschäftigt qualifizierte Fachkräfte und investiert kontinuierlich in deren Aus- und Weiterbildung. Als erfolgreich geprüfter GQA-Dienstleister dokumentiert Phoenix Corporate Health sein Qualitätsniveau gegenüber Kunden und Geschäftspartnern. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Handwerksbetrieb im Bereich Elektrotechnik bei der Handwerkskammer zu Köln eingetragen.

Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem Prüfungen elektrischer Betriebsmittel, elektrischer Anlagen und Maschinen gemäß den geltenden DGUV-Vorschriften und elektrotechnischen Regelwerken. Darüber hinaus prüft Phoenix Corporate Health AC-Ladestationen nach DIN VDE 0100-722 und DIN VDE 0105-100. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch Regalprüfungen gemäß DIN EN 15635 und DGUV Regel 108-007 sowie die Prüfung von Leitern und Tritten gemäß DGUV Information 208-016.

Die Phoenix Corporate Health GmbH gehört zu den etablierten überbetrieblichen Diensten für Arbeits- und Gesundheitsschutz in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 40 festangestellte Mitarbeitende betreuen deutschlandweit Kunden in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement und Prüftechnik. Das Unternehmen beschäftigt qualifizierte Fachkräfte für Arbeitssicherheit und investiert kontinuierlich in deren Aus- und Weiterbildung. Als erfolgreich geprüfter GQA-Dienstleister dokumentiert Phoenix Corporate Health sein Qualitätsniveau gegenüber Kunden und Geschäftspartnern. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Handwerksbetrieb im Bereich Elektrotechnik bei der Handwerkskammer zu Köln eingetragen.

Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem Prüfungen elektrischer Betriebsmittel, elektrischer Anlagen und Maschinen gemäß DGUV Vorschrift 3 und DGUV Vorschrift 4. Darüber hinaus prüft Phoenix Corporate Health AC-Ladestationen nach DIN VDE 0100-722 und DIN VDE 0105-100 sowie Regale, Leitern und Tritte nach den entsprechenden Vorschriften und Regelwerken.

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