SceneLights LED-Full-HD-Beamer LB-9600, native 1080p

Großes Full-HD-Kino auf bis zu 5,3 m: per Fire TV, Apple TV, DLNA, HDMI

– Wiedergabe in nativem Full HD 1080p mit hellen 800 ANSI-Lumen (18.000 Lumen)

– Mit Dualband-WLAN für stabiles Screen-Mirroring und Wiedergabe über DLNA

– Riesige Bild-Diagonale von 61 bis 533 cm (24″ bis 210″)

– 20 Watt Musikspitzenleistung mit Transmitter-Funktion auf Bluetooth-Lautsprecher

– Wiedergabe von Apple TV, Fire TV, Bluray-Player, Spielekonsole, Laptop u.v.m.

– Media-Player für Wiedergabe von USB-Stick

Großes Kino in Full HD genießen: Der neue LED-Heim-Beamer von SceneLights bringt Filme, Videos, Fotos und mehr perfekt zur Geltung – auf bis zu gigantischen 5,3 Metern Diagonale! Und das mit erstklassiger Wiedergabe, dank starker Kontraste und extra-hellen 18.000 Lumen. So genießt man Videos, Spiele & Co. auch in halbdunklen Räumen.

Anschluss für Receiver, Spielekonsole und mehr: Einfach die zwei digitalen HDMI-Anschlüsse verbinden sowie am analogen AV-Anschluss die Geräte, deren Bilder man auf der großen Leinwand bewundern möchten!

Perfekt auch zum kabellosen Streamen: Per Dualband-WLAN und Screen-Mirrorring überträgt man den Bildschirm des Smartphones und Tablet-PCs. Per DLNA greift man auf Videos, Bilder und mehr zu, die auf dem PC freigegeben wurden.

Media-Player integriert: Videos, Musik und Fotos direkt vom USB-Stick erleben. Sogar die Präsentationen bringt man so an die Wand.

Den kabellosen Kopfhörer koppeln: einfach über Bluetooth. Schon genießt man den Sound von Videos und Filmen, ohne andere zu stören. Und hat man kompatible Lautsprecher zu Hause, können diese ebenfalls gekoppelt werden!

– Beamer mit LED-LCD-Technologie: leuchtstark und sparsam

– Ideal für die Wiedergabe von PC, HDTV-Receiver, Spielekonsole u.v.m.

– Native Ausgabe-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p), Eingangsauflösung bis 1920 x 1080 Pixel

– Helligkeit: 18.000 Lumen (ANSI-Lumen: 800)

– Kontrast: 2.000:1

– Farb-Temperatur: 9.000 – 11.000 K

– Darstellbare Bildverhältnisse: 4:3 und 16:9

– Integrierter Media-Player für Wiedergabe von USB-Stick (bitte dazu bestellen)

– Unterstützt alle gängigen Video-Formate und -Codecs: AVI, FLV, RMVB, MKV, MP4, MOV, MPG, VOB und ASF

– Unterstützte gängige Audio-Formate: MP3, AAC, WMA, FLAC, WAV

– Unterstützte gängige Bild-Formate: JPG, BMP, PNG

– Unterstützung für Fire TV-Stick und Apple TV

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (Dualband 2,4 + 5,0 GHz) für stabiles

Screen-Mirroring und DLNA

– Transmitter-Funktion per Bluetooth 5.1: für Audio-Wiedergabe über kompatible Kopfhörer und Lautsprecher

– Einfache Bedienung am Beamer oder per Fernbedienung

– Bild-Diagonale: 61 – 533 cm

– Bild-Entfernung: ca. 100 – 700 cm

– Integrierte Stereo-Lautsprecher: 2x 5 Watt RMS, Musik-Spitzenleistung: 20 Watt

– Keystone-Korrektur: korrigiert Bildverzerrung +/- 10°

– LED-Betriebsdauer: 50.000 Stunden

– Schnittstellen: 2x HDMI, 2x USB, AV-Eingang und Audio-Ausgang (je 3,5-mm-Klinkenbuchse)

– Leistungsaufnahme: 180 Watt

– Betriebsgeräusch: leise 38 dB

– Stromversorgung: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: ca. 27,8 x 10,9 x 24,4 cm, Gewicht: 2,2 kg

– Beamer LB-9600 inklusive Fernbedienung, Netzteil mit Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107411677

Preis: 279,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3430-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3430-1250.shtml

