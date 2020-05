SceneLights LED-LCD-Beamer LB-9000 mit Mediaplayer

Videos und Fotos groß raus bringen

– Wiedergabe von DVD-Player, Sat-Receiver, Spielekonsole, PC u.v.m.

– Integrierter Media-Player für Videos, Musik & Co.

– Unterstützt alle gängigen Video-, Audio- und Bild-Formate

– Wiedergabe auch direkt von USB-Stick und Speicherkarte

– Integrierter Stereo-Lautsprecher mit bis zu 12 Watt

Der günstige Einstieg ins HD-Heimkino: Filme, Videos, Spiele und Präsentationen in hervorragendem Licht genießen, und das bei einer Bild-Diagonalen von bis zu 3,8 Metern!

Per integriertem Media-Player erlebt man Videos und Bilder auch direkt von USB-Stick und Speicherkarte. So spart man sich zudem eine aufwendige Verkabelung!

Erstklassige Bildqualität genießen: dank extra starker Kontraste! Auch Präsentationen sehen mit dem Beamer von SceneLights richtig gut aus. Man erkennt selbst kleinste Details dank hochauflösenden 1280 x 720 Pixeln.

– Beamer mit LED-LCD-Technologie: leuchtstark und sparsam

– Helligkeit: 2.000 lm (150 ANSI-Lumen)

– Kontrast: 3.000:1

– Native Ausgabe-Auflösung: 1280 x 720 Pixel (HD 720p)

– Eingangsauflösung bis 1920 x 1080 (Full HD 1080p)

– Bild-Diagonale: 76 – 381 cm (4:3), 66 – 330 cm (16:9)

– Projektions-Entfernung: ca. 100 – 500 cm

– Integrierter Media-Player für Videos, Musik & Co.

– Wiedergabe auch direkt von USB-Stick und microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB (jeweils bitte dazu bestellen)

– Video-Formate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264, MOV, DivX, WMV, FLV, TS, VOB

– Audio-Formate: MP3, WMA

– Bild-Formate: JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF

– Integrierte Stereo-Lautsprecher: 3 Watt RMS, Musik-Spitzenleistung: 6 Watt

– Korrigierte Bildverzerrung: Keystone-Korrektur +/- 15°

– Einfache Bedienung direkt am Beamer oder per Fernbedienung

– LED-Betriebsdauer: 30.000 Stunden

– Schnittstellen: 2x USB-Port, HDMI, VGA, AV-in und Audio-out (je 3,5-mm-Klinkenbuchse)

– Leistungsaufnahme: 60 Watt

– Betriebsgeräusch: leise 45 dB

– Stromversorgung: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 21 x 7,5 x 14,5 cm, Gewicht: 1,4 kg

– Beamer LB-9000 inklusive Fernbedienung, AV-Kabel, Stromkabel, Linsenabdeckung und deutscher Anleitung

Preis: 89,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6490-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6490-1250.shtml

