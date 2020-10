Schachtinspektionen mit 4K-Bildqualität bei Zimmerbeutel

Mit Panoramo SI genaue Zustandserfassungen der Schachtsysteme

Dem Wuppertaler Rohrreinigungsdienst Zimmerbeutel gelingen gestochen scharfe Bildaufnahmen bei der Schachtinspektion. Anders als bei der herkömmlichen TV-Kanal-Untersuchung kann Zimmerbeutel mit dem Panoramo SI auf hochauflösende Digitalkameras zurückgreifen, welche mit zwei Fisheye-Objektiven halbsphärische Bilder aufnimmt. Übermittelt in Highspeed zum TV-Wagen an der Oberfläche, werden die Halbbilder automatisch zu einem Kugelbild zusammengesetzt. Kleinste Schäden an der Schachtwand sind schnell und verlässlich lokalisiert, womit hohe Kosten für lästige Zweituntersuchungen zukünftig vermieden werden.

“Die Investition in qualitativ hochwertige Inspektionstechnik lohnt sich immer”, erklärt Axel Zimmerbeutel, Geschäftsführer vom Rohr Frei Schnelldienst Zimmerbeutel in Wuppertal. Seit Jahren setze er die Panoramo SI bei Schachtinspektionen im gesamten Bergischen Land ein. Was anderes möchte er nicht mehr. Und seine Kunden übrigens auch nicht. Die, erzählt der 54-Jährige, seien jedes Mal begeistert wenn sie die hochwertigen Aufnahmen sehen. “Das sieht ja aus wie bei einem BluRay-Film”, habe mal ein Kunde zu ihm gesagt. Tatsächlich sind die 4k-Aufnahmen mit einer Auflösung von 3840 x 2160 doppelt so detailliert wie FullHD-Aufnahmen mit nur 1920 x 1080. Ein weiterer Vorteil ist die Effektivität, welche Zimmerbeutel mit der Schachtkamera garantieren kann. “Mit dem Panoramo SI sind wir so schnell und gründlich wie mit keinem anderen Aufnahmesystem”, merkt Zimmerbeutel an. Der jeweilige Inspekteur im TV-Wagen hat an jeder Position im Schacht einen 360°-Blick und kann mittels Zoom die kleinsten Risse ausfindig machen. Und das in beachtlicher Zeit. 35cm legt der Panoramo SI pro Sekunde zurück. Nach der Begutachtung werden die Daten der Inspektion erstellt und an den Auftraggeber übersandt. “Wir sind froh so digital und modern arbeiten zu können”, weiß Zimmerbeutel. Eingesetzt wird die Technik in Schachtsystemen und Bauwerken ab DN 300.

Zimmerbeutel ist ein Familienunternehmen welches seit 1995 in Wuppertal agiert. Angefangen bei Verstopfungen im Badezimmer, der Toilette oder in der Küche, bietet Zimmerbeutel auch für Hausverwaltungen oder die Industrie unterschiedliche Dienstleistungen an. Zum Portfolio gehören Rohr- und Kanalreinigung, Saug- und Spülarbeiten, Industrieservice & die umweltgerechte Verwertung, Kanal-TV-Untersuchungen, Rohr- und Kanalsanierungen, Schachtsanierungen, klassische Dichtheitsprüfungen sowie die Entsorgung von flüssigen Abfüllen. Der Rohr Frei Schnelldienst Zimmerbeutel hat Standorte in Wuppertal, Düsseldorf, Heiligenhafen, Remscheid, Solingen und Meckenheim.

