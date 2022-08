Schadensfreies Outdoor-Vergnügen

BLANKE STELZ-TEC

An den warmen Sommertagen zieht es die Menschen nach draußen. Ob Garten, Balkon oder Terrasse, jeder möchte einfach an die frische Luft. So wird auf dem Balkon oder der Terrasse ein eigener Genussbereich eingerichtet. Der richtige Bodenbelag gehört selbstverständlich auch dazu. Mittlerweile bietet der Markt eine Vielzahl unterschiedlicher Beläge für den Außenbereich an: von Betonwerk- und Natursteinplatten bis hin zu speziellen Outdoorfliesen. Zudem werden seit einigen Jahren die hochwertigen keramischen Beläge im Außenbereich immer häufiger lose verlegt.

Mit BLANKE STELZ-TEC bietet der Iserlohner Systemanbieter im Bereich Fliesenzubehör Blanke Systems eine durchdachte und praxisnahe Stelzlager-Serie an. Damit lassen sich edle Bodenbeläge wie Outdoorfliesen, Platten oder Natursteine einfach, schnell und sicher verlegen. Und neben einem geringeren Gewicht für den Gesamtaufbau bleibt man auch für die Zukunft flexibel – wenn der Belag aufgehoben oder gewechselt werden soll.

Basis des Stelzlager-Systems sind die einteiligen und hochbelastbaren Kunststofflager BLANKE STELZ-TEC. Sie lassen sich durch Drehen stufenlos verstellen und sind in vier unterschiedlichen Ausführungen für Aufbauhöhen von 3,0 bis 20 cm verfügbar. Aus hochwertigem Kunststoff (PP-C) hergestellt, bieten die Lager dank großflächigem Fuß höchste Standfestigkeit am Untergrund. Mit einem leichtgängigen Grobgewinde ausgestattet, sind die Lager für Belastungen von bis zu 8 kN – das entspricht einem Gewicht von mehr als 800 kg – ausgelegt. Integrierte Stege sorgen zusätzlich für ein einheitliches Fugenbild des Belages. Zugleich ist der Auflageteller drehbar und somit optimal anpassbar.

Ebenfalls zum Stelzlager-System gehört BLANKE STELZ-TEC 10, ein festes Plattenlager für die mörtelfreie Verlegung von Außenbelägen. Es hat eine definierte Auflagenhöhe von 10 mm und kann durch Stapeln übereinander auf bis zu 30 mm erhöht werden. Die hochwertigen Lager aus EPDM wirken zudem trittschalldämmend.

Ergänzt wird das Stelzlager-System durch BLANKE STELZ-LEVEL, eine belastbare dünne und teilbare Platte zum Ausgleich von Toleranzen beim Belagsmaterial. Mit dem BLANKE STELZ-PAD wird die Abdichtung vor Beschädigungen geschützt. Die Unterlagen sind weichmacherfrei, verrottungsbeständig, wasserabweisend und druckstabil. Darüber hinaus ist das BLANKE STELZ-TEC System ist ideal mit der Drainagematte BLANKE DRAIN-MAT, BLANKE AF-PROFIL, einem Abschlusswinkel mit Drainageprofil und der Entwässerungs-Rinne BLANKE BALKON-LINE 21 kombinierbar.

Blanke überzeugt mit dem Kunststoff-Stelzlager-System BLANKE STELZ-TEC und den optimal darauf abgestimmten Zubehörprodukten und ermöglicht ein sicheres und schadensfreies Outdoor-Vergnügen. Da stimmt nicht nur die Technik, sondern am Ende auch die Optik.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

