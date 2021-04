Schäfer III. GmbH & Co. KG als Top Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet

Top Arbeitgeber (DIQP) mit einem sehr gut zertifiziert

Das Familienunternehmen Schäfer III. GmbH & Co. KG aus Biebesheim in der Nähe von Frankfurt am Main hat vom DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) die Auszeichnung als Top Ausbildungsbetrieb (DIQP) mit der Bewertung “sehr gut” erhalten.

Die Auszeichnung mit dem Arbeitgebersiegel Top Ausbildungsbetrieb (DIQP) wurde vor einigen Tagen übergeben und beruht auf einer anonymen Befragung unter den Auszubildenden des Unternehmens und auf einer Erfassung der Leistungen des Ausbildungsbetriebes.

Der Geschäftsführer der SQC-QualityCert, Oliver Scharfenberg sagt, “Das Ergebnis der Schäfer III. GmbH & Co. KG überzeugt auf ganzer Linie und das Unternehmen erhält deshalb verdient die Auszeichnung als Top Ausbildungsbetrieb. Die Auszubildenden stellen Ihrem Ausbildungsbetrieb ein sehr gutes Zeugnis aus. Wir gratulieren dem gesamten Team zu diesem sehr guten Ergebnis”.

Im Unterschied zu anderen Arbeitgebersiegeln wurde Top Ausbildungsbetrieb (DIQP) vom unabhängigen Verbraucherportal Label-online.de mit der Einstufung als BESONDERS EMPFEHLENSWERT ausgezeichnet. Das unabhängige Verbraucherportal wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert und gibt Verbrauchern eine gute Orientierung im Siegel-Dschungel.

Das Arbeitgebersiegel für Top Ausbildungsbetriebe signalisiert potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern die Zufriedenheit der bestehenden Auszubildenden mit dem Ausbildungsbetrieb. Gerade in Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels heben sich zertifizierte Ausbildungsbetriebe positiv von anderen Ausbildungsbetrieben ab. Außerdem liefert das Arbeitgebersiegel Top Ausbildungsbetrieb (DIQP) auch umfassende Ergebnisse der durchgeführten Befragung und somit wichtige Hinweise für die Unternehmensleitung.

“Junge und motivierte Leute für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern, wird immer schwieriger. Wir tun alles dafür, engagierte Auszubildende im Unternehmen zu halten und sie bei ihrer Karriere zu fördern. Das tolle Ergebnis bestätigt uns, dass wir vieles richtig machen. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und das Lob unserer jungen Nachwuchskräfte.”, so Geschäftsführer Jan Hofmann.

Schäfer III. ist ein mittelständisches Familienunternehmen aus dem Landkreis Groß-Gerau im Rhein-Main-Gebiet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt im Industrie- und Gewerbebau. Neben Hoch-, Tief- und Straßenbau-Projekten realisiert Schäfer III. auch Schlüsselfertigbauten und übernimmt als Experte im Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdeten Stoffen fachgerecht Altlastensanierungen.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 110 Mitarbeiter und bietet zehn Ausbildungsplätze in drei verschiedenen Ausbildungsberufen an: Beton- und Stahlbetonbauer, Straßenbauer und Baugeräteführer. Darüber hinaus besteht bei Schäfer III. die Möglichkeit, einen dualen Bachelor-Studiengang im Bereich Bauingenieurwesen zu absolvieren. Dieser verbindet das Studium des Bauingenieurwesens mit einer Ausbildung zum Facharbeiter in einem Bauberuf (Beton- und Stahlbetonbauer, Straßenbauer).

SQC-QualityCert engagiert sich selbst im Umweltschutz und im Bereich Bildung, was den vergebenen Zertifizierungen und Arbeitgebersiegeln weitere Glaubwürdigkeit verleiht. Zudem ist SQC-QualityCert in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) Mitglied. Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als “besonders empfehlenswert” deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren. SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich zudem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. SQC-QualityCert arbeitet zudem als klimaneutrales Unternehmen.

Firmenkontakt

SQC-QualityCert UG (haftungsbeschränkt)

Oliver Scharfenberg

Langobardenstraße 10b

15834 Rangsdorf

033708355050

anfrage@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de

Pressekontakt

SQC-QualityCert UG (haftungsbeschränkt)

Oliver Scharfenberg

Langobardenstraße 10b

15834 Rangsdorf

033708355050

oliver.scharfenberg@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.