Schäpi, das kleine gelbe Schaf – neues Kinderbuch von Binder Marketing

Dieses pädagogisch wertvolle Bilderbuch mit dem Titel: “Schäpi, das kleine gelbe Schaf” wendet sich an die Kinder im Alter zwischen 4-7 Jahren. Durch die Geschichte des kleinen gelben Schafes werden die Grundannahmen des NLP kindgerecht und leicht verständlich erklärt. NLP (Neuro-Linguistisches Programmieren) ist eine Methode, mit deren Hilfe auch Kinder lernen können, sich ihrer Wahrnehmungs- und Ausdrucksweisen sowie ihrer automatischen Denk- und Verhaltensmuster bewusst zu werden und diese zu erweitern bzw. zu ändern. Dieses Bilderbuch setzt auf Wertevermittlung, positives Denken und Akzeptanz sowie Unterstützung anderer. Das Buch macht Kindern Mut und behandelt auch Themen wie Diversität und Mobbing.

Es ist so enorm wichtig, gerade in dieser herausfordernden Zeit, dass Kindern mehr Beachtung geschenkt wird und sie sich mitteilen können. Denn für sie ist es viel schwieriger und komplizierter zu verstehen, was in der Welt passiert.

Wenn abends vor dem Einschlafen eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen wird, bekommen die Kleinkinder die Gelegenheit sich zu öffnen und über ihre Erlebnisse und Erfahrungen zu berichten. Sie erzählen den Eltern, ob sie im Kindergarten irgendwelche Atrozität erdulden mussten oder ähnliches.

Die Autorin Edith Binder ist gelernte Heilpraktikerin für Kinderheilkunde. Sie wurde zu dieser Geschichte durch ihre NLP-Practitioner-Ausbildung inspiriert. Ihr neues Buch hilft Kindern, ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, um Probleme geschickter lösen zu können.

Die liebevollen Illustrationen wurden von der talentierten Künstlerin Monika Felber-Weingärtner angefertigt. Sie gestaltet detailreich, ohne die Kinder mit Reizen zu überfluten. Ihre Bilder sind voller Emotionen. Auf manchen Bildern gibt es kleine Details, die einen zum Schmunzeln bringen.

Der Erfolg des Kinderbuches kommt den Schafen am Lebenshof Gut Weidensee in Thüringen zugute, denn von jedem verkauften Buch wird 0,50 Cent gespendet.

ISBN: 987-3-00-068493-7

Edith Binder, die Geschäftsführerin und Inhaberin der Firma Binder Marketing wurde in Ungarn geboren, Ihr Studium führte sie 1992 nach Deutschland.

Im Jahr 2002 ist sie selbst glückliche Mutter geworden, seit 2006 Dipl.-Gesundheitstherapeutin und treu nach dem Motto “Gesunde Babys sind glückliche Babys” hat sie sich der Baby-Gesundheit verpflichtet.

Aus dem ehemaligen babysgesundheitsshop.de mit alternativen Heilprodukten für Kleinkinder ist der OLAF Nasensauger als Hauptprodukt geblieben und lindert seitdem den Schnupfen von Babys in Deutschland, Österreich und der gesamten Europäischen Union. Heute leitet sie den gesamten Vertrieb von OLAF in Deutschland und Österreich.

