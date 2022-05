Schauspieler Simon Licht bei THE GROW“s SECRET INVESTORS.

Licht ist unter anderem durch seine Rollen in der deutschen TV-Serie Stromberg, dem Tatort, dem Film „Der Baader Meinhof Komplex“ und ganz aktuell „Das Boot“ bei SKY bekannt. Jetzt schlägt er mit seinem frisch gegründeten Startup KHULULA einen völlig neuen Karriereweg ein. Er entwickelt und fertigt umweltfreundliche und komplett recyclebare Segelboote. Eine spannende Idee, die großen Anklang findet. So berichteten bereits Branchenmagazine wie die YACHT und Pressemedien wie ZEIT Online oder auch T-Online über das neue Vorhaben des Schauspielers.

Im neuen TV-Format Secret Investors spricht er mit den Startup-Machern Bernhard Schindler und Gerold Wolfarth über seine nächsten Schritte und die Ziele des nachhaltigen Startups. Nachdem die Startup-Macher und Moderatoren Caroline Bosbach und Prof. Dr. Tobias Kollmann begeistert waren von Simon Licht und seiner Idee, luden Sie ihn schnurstracks zu Show 2 am 20.5. ein. Er sagte sofort zu, denn wie er verraten hat, braucht auch sein Startup Kapital, Network und Sale.

Jetzt auf www.secret-investors.com

SalsUp ist das erste Ökovation-System. Als Europas größte Plattform für StartUps, Corporates und Sals Angels bietet SalsUp seinen Mitgliedern Sales, Network und Investment.

Firmenkontakt

SalsUp GmbH

Sabrina Kaindl

Alte Regensburger Str. 26

84030 Ergolding

+498719762320

Nicole.Wiegand@the-grow.com

http://www.salsup.de

Pressekontakt

Sabrina Kaindl

Sabrina Kaindl

Alte Regensburger Str. 26

84030 Ergolding

0871 976 232 – 0

sabrina.kaindl@salsup.de

http://www.salsup.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.