Schenck ONE: Hybride Datenverwaltung für mehr Unabhängigkeit beim Messen und Auswuchten

Kombination aus Cloud und Datenschnittstelle – Integration in eigene Systeme via API – Zu sehen auf der EMO 2025

Mit dem neuesten Release der Messsoftware Schenck ONE stärkt Schenck die Datensouveränität der Kunden. Neben der etablierten Anbindung an die Schenck Cloud sind alle Protokolle und deren granulare Informationen auch lokal verfügbar. Über eine REST API können die Daten in firmeninterne Systeme (ERP, MMS) integriert werden. Vorgestellt wird die neueste Version der Auswucht-Software auf der EMO 2025 in Hannover.

Hybride Datenverwaltung für mehr Datensouveränität

Die Steuerung und Verwaltung des Auswucht-Maschinenparks über die Schenck ONE Cloud sind im Markt etabliert. Einige Kunden benötigen neben der verfügbaren Cloud Lösung ebenfalls eine lokale Einbindung. Das ist jetzt dank der neuen REST API einfach möglich. So kann jeder Kunde direkt an der Maschine seine Protokolldaten auslesen und in seine Systeme und Prozesse einfließen lassen. Vor allem gibt es den Kunden ein Mehr an Unabhängigkeit und Kontrolle über die eigenen Daten. Die „lokale Konnektivität“ ist eine spannende Ergänzung mit Potenzial – und vielfach in Gesprächen mit Unternehmen aus den verschiedensten Branchen thematisiert worden.

Neue Funktionalitäten für mehr Bedienkomfort

Mit dem neuen Release können die Auswuchtprotokolle auf der Maschine, am Touchscreen des Bedienterminals angezeigt werden. Neu hinzugekommen sind zwei zusätzliche Ausgleichmethoden (in Sektoren und mit Gewichten).

Außerdem können jetzt die Schenck ONE Connect Kunden ihre Benutzer-Rollen und -Rechte selbst verwalten. So können neue Mitarbeiter schnell produktiv an den Maschinen tätig werden.

Das Schenck ONE Ökosystem ist mittlerweile in 15 Sprachen verfügbar – neu sind Japanisch, Koreanisch und brasilianisches Portugiesisch.

Bei der EMO 2025 in Hannover (22.-26.09.2025) stellt das Team von Schenck die gesamte Bandbreite und Leistungsfähigkeit der Digitallösung vor.

Schenck RoTec ist Weltmarktführer in dem Gebiet der Auswuchtlösungen. Das Unternehmen verfügt über 17 Tochtergesellschaften und Joint Ven-tures mit weltweit sechs Produktionsstandorten. Hinzu kommen über 36 Vertretungen und Büros auf allen fünf Kontinenten. Die Schenck RoTec Gruppe beliefert Branchen wie die Automobil- und -zulieferindustrie, die Elektroindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Turbomaschinenindustrie und den allgemeinen Maschinenbau mit innovativen Technologien.

Schenck RoTec ist Teil des Dürr-Konzerns, einem weltweit führenden Ma-schinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technolo-giefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhal-tige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,7 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat rund 18.400 Beschäftigte sowie 139 Standorte in 33 Ländern. Zum 1. Januar 2025 wurden die bisherigen Divisions Paint and Final As-sembly Systems und Application Technology in der neuen Division Auto-motive zusammengeführt. Seitdem agiert der Dürr-Konzern mit vier Divisions am Markt:

Automotive: Lackiertechnik, Endmontage-, Prüf- und Befülltechnik

Industrial Automation: Automatisierte Montage- und Prüfsysteme für Automobilkomponenten, Medizinprodukte und Konsumgüter sowie Auswuchtlösungen und Beschichtungsanlagen für Batterie-elektroden

Woodworking: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie

Clean Technology Systems Environmental: Abluftreinigungsan-lagen und Schallschutzsysteme

